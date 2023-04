Kevadine külmalaine ja kütuse hinnatõus kergitasid elektri hinda

Kevadine külmalaine, väiksem tootmine ja kütusehindade tõus viisid elektri hinna ülespoole. Alla 100 euro megavatt-tunnist jäävat börsihinda on oodata tuulistel päevadel.

Märtsi lõpus langema hakanud elektri börsihind kerkis möödunud nädalal Eestis 72,4 euroni megavatt-tunnist. Käesoleva nädala esimestel päevadel on päeva keskmine hind püsinud üle 100 euro, kolmapäeval kerkib see 124,57 euroni megavatt-tunnist.

Energiaeksperdi, Baltic Energy Partners juht Marko Alliksoni sõnul on viimaste nädalate hinnakõikumisi üle Euroopa on mõjustanud eelkõige vahelduva eduga pealtungiv kevadilm, majanduse üldist käekäiku mõjutavad uudised pangandussektorist ning tuumajaamade ning LNG terminalide töökindlust puudutavad uudised eelkõige Prantsusmaalt.

"Hetkel on läbi saamas lühiajaline külmalaine, mis koos piiratuma tuuletoodanguga viis elektri- ja gaasihindu ülespoole," ütles Allikson.

Eesti Energia turuanalüüsi strateegi Olavi Milleri hinnangul tõstis möödunud nädalal elektri hinda ajutiselt külmem ilm, madalam tuuleelektritoodang ja kütusehindade tõus.

"Hetkel on ka tuul pigem tagasihoidlik, ca viis meetrit sekundis, mille puhul maismaatuulikud maksimumtoodangut ei saavuta. Täiendavat mõju avaldab ka Soome Olkiluoto 3 toodang, mida langetatakse mõneks päevaks paarisaja megavati võrra väiksemaks," rääkis Miller.

Külmema ilma tõttu tõusis ka maagaasi turuhind, mis kerkis möödunud nädalal 42,9 euroni megavatt-tunni kohta. Samuti võib tulenevalt OPEC-i otsusest naftatootmist kärpida viia toornafta hinna püsivalt kõrgemale tasemele, mis tõstaks ka gaasi hinda, märkis Miller.

Allikson nentis, et ka gaasimahutite täitmine ei ole alanud kuigi kiiresti, kuna külmade ilmadega on olnud aeg ajalt vaja kasutada mahutigaasi. "Meie piirkonna elektrihindu on õnneks aidanud Oliluoto 3 uue tuumaelektrijaama testide jätkumise järel Soome hindadega samas suurusjärgus hoida kevadine suurvesi Lätis," rääkis ta.

Esimeses kvartalis kasvas mullusega võrreldes Läti hüdroelektri tootmine 62 protsenti 1,4 teravat-tunnini. Milleri sõnul on möödunud viie aasta keskmine toodangumaht sel ajal Lätis olnud veidi alla ühe teravatt-tunni.

Elektri hind jääb alla 100 euro tuulistel päevadel

"Lähiaja hinnaliikumised sõltuvad endiselt peamiselt samadest teguritest - kas külm taandub ja ilm toetab taastuvenergia tootmist ning milline saab olema oodatav majanduse käekäik," sõnas Allikson.

Fossiilsetest kütustest elektritootmise omahinda mõjutab lisaks ka eelmise aasta CO2 kvootide tagastamise tähtaja lähenemisega tõusev kvoodihind.

Praeguste gaasihindade juures on Alliksoni hinnangul oodata alla 100 euro megavatt-tunnist elektrihindu tuulistel päevadel ning üle 100 euro siis, kui on vaja käitada põlevkivi ja gaasielektrijaamu.

"Üsna pea algavad juba ka hooldusperioodid, mil hindu võib mõjutada vähese tuule ja päiksega perioodidel suurte elektrijaamade ja elektriühenduste hoolduste ajastusega kokkulangemine," sõnas Allikson.

Eelmisel nädalal lõppes Rootsis 1130-megavatise võimsusega tuumajaama Ringhals 4 remont. Soome Olkiluoto 3 käivitati 15. märtsil katserežiimis ja regulaarse tootmise algus on planeeritud 17. aprillile.