Kliimaminister Kristen Michal (RE) ütles ETV saates "Esimene stuudio", et rohepööre ei pea alati olema vastuolus majanduskasvuga ning järjest enam hakkab kehtima põhimõte, et roheline keskkond on ka soodsam.

"Majanduskasv ja roheline ja puhas kliima ei ole vastuolus. Kui me vaatame maailma arenguid, siis meie majandus- ja ekspordiruum tegelikult ootab järjest puhtamat [keskkonda] ja järjest väiksem keskkonna jalajälg on suurem konkurentsieelis. Väga paljud ettevõtted on seda teed käimas. Teine oluline nüanss on see, et finantsasutused juba finantseerivad neid ärisid, mis liiguvad puhtama poole," lausus Michal.

"See, mis on kliimale hea, on ka rahakotile hea. See, et meie kodu on energiasäästlik, me suudame oma tarbimist juhtida. See, et meie transport on puhas ja selle võrra ka odavam, ka see on meile hea," lisas ta.

Saatejuht Mirko Ojakivi küsis Michalilt, et kui Ida-Virumaalt tuhanded töökohad rohepöörde tõttu kaovad, siis kus need inimesed tööle hakkavad.

"Ida-Virumaale tuleb pakkuda paremat elukvaliteeti. See ei käi loomulikult niimoodi, et päevapealt tõmmatakse pistik välja ja kõik läheb pimedaks. Pigem see ongi mõistlik üleminek. Ma tean, et seal on ettevõtteid, kes juba tänase saastava tegevuse asemel hakkavad panustama rahaliselt ringmajandusse. Kui sinna tulevad erinevad tööstused, siis meie ülesanne peakski olema, et kui me suudame sisendina toota puhast energiat, siis sellele tulevad vastu ka puhtad tööstused ja uued töökohad," vastas Michal.

Eestis on maapõues sadade miljardite eest vara

Michal rõhutas, et maavarade tulevikku silmas pidades on oluline märkida, et Eestis on erinevaid suurt rikkust toovaid maavarasid.

"Meil on ikkagi leebelt öeldes sadu miljardeid vara. Kaevandamiseks ei lähe homme, seda alles kaardistatakse. See raha peaks jääma tulevastele põlvedele. See tähendab seda, et seal on nii fosforiiti kui ka haruldasi muldmetalle ja veel ühte, teist ja kolmandat. Meil on tuleviku jaoks erinevaid asju, aga need tuleb kõik targalt läbi mõelda," rääkis minister.

Rääkides teedeehituse tulevikust ütles Michal, et see jätkub vastavalt riigieelarvelistele võimalustele.

"Kui ma ütleks nii, et need võimalused on ohtrad ja ma pean käe ja jalaga tõrjuma teede-ehitusprojekte, siis ma muidugi luiskaksin," tõdes ta.

"Täna on olukord see, et teede hooldus on esimene osa sellest ja kui tekib võimalusi, siis püütakse ka teede kvaliteeti ehituse ja arenduse mõttes parandada. Kellegil ei maksa samas arvata, et hajaasustusega riigis me ei püüa näiteks 2+1 teid ehitada, kindlasti püüame, aga palju sõltub sellest, millised on rahalised võimalused ja kuhu see raha läheb," sõnas Michal.

Michal rõhutas, et see sõltub sellest, milliste eesmärkide täitmisesse läheb automaks.

Küsimuses, kas automaks on varamaks või keskkonnamaks, kaldus Michal keskkonna poole.

"Mina eeldan seda, et see ikkagi arvestab autode võimsust ja seda võimalikku heidet. Et sellel oleks ikka kliimakomponent sees. See väide, et mida vanem ja katkisem auto, et seda enam sellega sõita, minu meelest ei ole mõistlik. Pigem see peaks ikkagi arvestama võimsust," lausus Michal.

Michal rõhutas, et Rail Balticut tuleb iga hinna eest edasi arendada. "See on meile nii julgeoleku mõttes, kui ka geopoliitiliselt oluline," ütles ta.

Michal: oleme kindlasti Kaja Kallasega samas meeskonnas

Saatejuht küsis ka selle kohta, kui suur üllatus oli Kaja Kallas kutse valitsusse.

"Ega ma võib-olla ei olnud kohe selleks valmis, aga kui sa oled poliitik, sa oled kandideerinud, siis sa pead olema valmis ka seda poliitikat teostama võimete ja jõu kohaselt. Ja kui Kaja palus mind valitsusmeeskonda, siis ma hea meelega olin nõus Kaja meeskonda tulema ja tegema oma parima, et see valitsus edukas oleks," vastas Michal.

Michal tõdes, et ta ei ole tõesti alati Kaja Kallasega ühte jalga käinud. "Tõsi, võib-olla selle poolest, et ma olen olnud valitsuse suhtes kriitiline ja võib-olla see kriitika oli suunatud koroonaajal eeskätt tänaseks juba ammu hinnangu saanud Tanel Kiige (endine keskerakondlasest sotsiaalminister - toim.) tegevusele," meenutas Michal.

"Aga kui ma vaatan seda, kuidas Kaja on vedanud Eesti Vabariiki ja Euroopa Liitu tegelikult laiemalt Ukraina sõja ajal – väga tugevalt, väga väärtuspõhiselt, väga liberaalselt. Ja ka see, et Reformierakond ka valimised võitis oli väga suuresti Kaja teene ja töö. Selles mõttes müts maha. Ma ei usu, et keegi teine oleks seda suutnud, nii et meie oleme kindlasti samas meeskonnas," ütles Michal.