Oluline 5. mail kell 06.01:

- Prigožin kritiseeris taas tugevalt Vene kaitseministrit ja vägede ülemjuhatajat;

- Venemaa käes on vangis rohkem kui 20 000 Ukraina tsiviilisikut;

- Hiina välisminister lubas jätkata jõupingutusi rahu nimel.

Prigožin kritiseeris taas tugevalt Vene kaitseministrit ja vägede ülemjuhatajat

Wagneri palgasõdurite grupeeringu asutaja Jevgeni Prigožin avaldas Telegramis video, millest ta kritiseerib tugevalt Vene kaitseministrit Sergei Šoigut ning Venemaa Ukrainas toimuva sõjalise operatsiooni eest vastutavat kindral Valeri Gerassimovi.

Jevgeni Prigožin näitas videos ka hukkunute säilmeid, kes Prigožini väitel hukkusid 4. mail Wagneri ridades. Oma võitlejate hukkumises süüdistas ta Vene kaitseministrit ja kindral Gerassimovi.

Venemaa käes on vangis rohkem kui 20 000 Ukraina tsiviilisikut

Ukraina parlamendi inimõiguste volinik Dmõtro Lubinets ütles neljapäeval pressikonverentsil, et Venemaa käes on vangis ligikaudu 20 000 Ukraina tsiviilisikut. See number tuleneb otseselt kinni võetud inimeste sugulaste teadetest. Kuna volinikuga ei võta ühendust inimesed, kes asuvad okupeeritud aladel, siis võib kinnipeetute arv olla märksa suurem, vahendas Ukrinform.

Dmõtro Lubinets mainis pressikonverentsi käigus oma 13. jaanuari kohtumist Ankaras, kus ta andis isiklikult Vene ombudsmanile Tetjana Moskalkovale üle nimekirja 2000 nimega, kelle Vene pool on Ukraina andmetel kinni pidanud. Üleantud nimekirja lisati inimesed, kes on üle 65-aastased. Vene pool lubas Lubinetsile, et töötavad seda nimekirja läbi.

Inimõiguste volinik rõhutas pressikonverentsil, et Vene poole ei ole kunagi andnud Ukrainale infot küüditatud laste kohta ega kavatse seda ka tulevikus teha.

Ukraina koostas mai alguses ühise kadunud isikute registri.

Hiina välisminister lubas jätkata jõupingutusi rahu nimel

Hiina rahvavabariigi välisminister Qin Gang lubas, et Hiina jätkab jõupingutusi Ukrainas toimuva konflikti lahendamiseks. Minister kinnitas, et selle tarbeks on Hiina valmis suhtlema Venemaaga, et teha sisukaid panuseid kriisi lahendamiseks. Hiina välisminister teatas seda reedel olles kohtumisel Vene välisministri Sergei Lavroviga.

Ukraina õhutõrje tulistas neljapäeval Kiievis alla ühe enda TB-2 drooni

Neljapäeva õhtul tulistati Kiievi kesklinnas alla aeglaselt liikuv droon. Hiljem kinnitas Ukraina õhuvägi, et tegemist oli Ukraina TB-2 Bayraktar drooniga, mille üle oli kontroll kaotatud. Kontrolli kaotus toimus tõenäoliselt tehnilise tõrke tõttu.