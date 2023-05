Paljud Ukraina lapsed õpivad kahes koolis

Sõja eest põgenenud lastevanematel on vaja teha raske valik, kas jätta laps kaugõppesse Ukraina kooli ning loota varsti koju naasta või panna laps Eesti kooli ja pere püsivamalt Eestiga siduda.

Kuna Ukraina perede tuleviku plaanid on tihti ebaselged, õpivad palju lapsed kahes koolis korraga, selgub haridus- ja teadusministeeriumi tehtud küsitlusest.

"Neljanda klassi lastest üle 30 protsendi, kaheksanda klassi lastest 45 protsenti ja 11. klassi lastest koguni üle 60 protsendi vastasid, et nad on samaaegselt veel Ukraina koolis kaugõppes," selgitas ministeeriumi asekantsler Liina Põld.

See kehtib nende üle 8500 Ukraina koolilapse kohta, kes praegu õpivad Eesti koolides. Nendest kolmveerand õpivad eesti keeles ning natuke alla poole Tallinnas. Nendest Ukraina lastest, kelle pere on ennast juba Eestisse sisse seadnud ehk leidnud püsiva elukoha mõnes omavalitsuses, ei käi koolis 45. Nendega juba tegelevad omavalitsused ja lastekaitse.

Kuigi kui see on väike arv, siis lisaks on veel umbes 1600 kooliealist Ukraina last, kes Eesti koolis ei käi.

"Me ise arvame, et need on ajutisel majutusel olevad lapsed, kuna meil ei ole täpsemaid andmeid. Me teame seda, et neid on 1603 ning kolmanda aprilli seisuga on kasv olnud 200 last," rääkis Põld.

Samas võivad need lapsed olla Ukraina koolis kaugõppel või juba koolikohustuse täitnud, sest Ukrainas minnakse kooli juba kuueaastaselt. Siiski tuleb sadadel, kui mitte üle tuhandele õpilasele veel koolikoht leida.

"Tal puuduvad edasiõppimise võimalused, kui ta püsib ainult Ukraina e-õppes. Näiteks Soome ei nõua seda. Soome ütleb, et see ei ole nende tingimus, et ta peab olema koolikohustuse täitja nagu Soome laps. Meie ei ole seda erisust loonud," rääkis asekantsler Põld.

Vabaduse koolis õppivatest noortest õppisid veel aasta algul umbes pooled ka kaugõppes Ukraina koolis, kuid see on õpilastele tohutu koormus, tõdes õppedirektor Olga Selištševa. Topelt õppel õpilaste arv on oluliselt kahanenud.

"Praegu on neid igas klassis, aga need on sellised üksikud," kinnitas Selištševa.

Üldiselt ajaga paraneb Ukraina noorte õppeedukus, kinnitas Selištševa. Samas leiavad teised võimaluse koju tagasi minna. Selle õppeaasta jooksul on umbes 50 õpilast tagasi suundund Ukrainasse, praegu õpib Vabaduse koolis 573 noort. Kooliaasta lõpp on paljude õpilaste ja lastevanemate jaoks otsustamise hetk.

"Suvi ongi selline aeg, kus hästi paljud ootavad seda, et ära otsustada, mis edasi saab. Mõned juba teavad kindlalt, et nad jätkavad järgmisel aastal. Mõned ei ole nii kindlad ja mõned teavad, et nad Vabaduse koolis ei jätka," rääkis Selištševa.