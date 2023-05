Zelenski läheb pühapäeval Jaapanisse G7 tippkohtumisele isiklikult kohale

Volodõmõr Zelenski osaleb tõenäoliselt pühapäeval isiklikult G7 grupi riikide tippkohtumisel Jaapanis. Varem ütlesid Jaapani valitsusallikad, et Zelenski osaleb kohtumisel virtuaalselt.

Allikate sõnul läheb Ukraina president Volodõmõr Zelenski G7 riikide tippkohtumisele Jaapani Hiroshima linna pühapäeval ise kohale. Varem väitsid Jaapani ametiisikud, et Zelenski osaleb kohtumisel virtuaalselt. Ukraina valitsusametnik Ihor Džokova ütles neljapäeval Jaapani uudisteagentuurile Kyodo, et Zelenski jälgib hoolikalt olukorda rindel ning teeb seejärel lõpliku otsuse, et kas minna Jaapanisse ise kohale, meenutas Deutche Welle.

Ukraina rahvusliku julgeoleku nõukogu sekretär Oleksi Danilov ütles Ukraina meedias, et Ukraina presidendi kohalolu Jaapanis vajalik, kuna seal tehakse väga olulisi otsuseid, mistõttu peab Ukraina enda huve kaitsma.

Tippkohtumine algas reedel mälestustseremooniaga Hiroshimas tuumarünnaku tõttu hukkunud inimeste mälestuseks. G7 grupi riigid on Kanada, Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, Jaapan, Ühendkuningriik ja Ameerika Ühendriigid. Samuti osaleb kohtumistel gruppi kuulumata Euroopa Liidu esindajana Euroopa Komisjoni president.

Ukraina president on lähinädalatel külastanud mitmeid Euroopa riike, sh Saksamaad, Ühendkuningriiki ja Prantsusmaad. G7 riikide tippkohtumise fookuses on Ukraina. Eelmisel aastal Saksamaal toimunud tippkohtumise käigus lepiti kokku hinnalagi Vene naftale ning peale kohtumist laiendati ka Ukrainale antavat sõjalist abi, mh jõudis Ukraina relvajõudude kätte mitmikraketiheitja HIMARS.

G7 tippkohtumisel osalevad ka Brasiilia ning India juhid. Need kaks riiki on seni valinud Vene-Ukraina sõja suhtes ettevaatlikuma positsiooni. Kaks riiki kuuluvad ka areneva majandusega riike koondavasse ühendusse BRICS, mille liikmed on ka Venemaa, Lõuna-Aafrika Vabariik ja Hiina.

Enne tippkohtumist selgus, et nii Suurbritannia kui ka USA kehtestavad Venemaa vastu uued sanktsioonid ning uusi sanktsioone Venemaa vastu on oodata kõigilt G7 grupi riikidelt.