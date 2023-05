Kolonel Rebo: ilm hakkab Ukrainas soosima ründetegevust

Kolonel Rebo sõnul on sel nädalal nii Venemaa kui Ukraina korraldanud lokaalset laadi, kompanii (roodu) tasemel pealetunge kogu rindejoone ulatuses, kuid need pole olnud suuremad läbimurded, sest mõlemad pooled on suutnud üldjoontes oma positsioone hoida.

"Aga ilm üha paraneb ja see hakkab toetama ründavaid tegevusi," rõhutas Rebo.

Peamine tähelepanu on jätkuvalt Bahmutil, linnas sees on mõningane edu Vene üksustel, linnalähedastes piirkondades on aga territooriume tagasi võitnud ukrainlased, märkis kolonel.

Rebo sõnul on nii Bahmutis ja selle ümbruses, kuid ka muudes piirkondades näha Vene relvajõudude valmistumist kaitsetegevuseks. Ta rääkis, kuidas Vene väed ehitavad kaitserajatisi Zaporižžja oblastis, kus on näga kolmeliinilisi tugevdatud kaitsepositsioone, kus asulad on igast küljest kindlustatud, rajatud on miinivälju ja tehnika liikumist tõkestavaid nn. draakonihambaid.

Kolonel Rebo ütles ka, et sõjategevus ei käi mitte ainult 850 kilomeetri pikkusel rindel, vaid territooriumi sügavuses, kuna seda rünnatakse kaugtule ja droonide abil.

Venemaa moodustab 25. armeed

Kaitseliidu staabiülem rääkis ka sellest, et Venemaa püüab oma suuri inimkaotusi korvata uute värbamistega ning on asunud moodustama lisaks juba olemasolevate üksuste täiendamisele ka uusi üksusi, sealhulgas uusi pataljone, aga ka 25. üldvägede armeed.

Armee on mitme väeliigi väekoondistest, näiteks diviisidest ja korpustest, ning erivägede osadest koosnev operatiivkoondis. Armees olevate väeosade hulk, liik ja suunitlus sõltub armeele püstitatud strateegilistest ülesannetest, selle suurus jääb vahemikku 100 000 kuni 300 000 sõjaväelast.

Lisaks tavakodanike mobiliseerimisele on teada, et Tjumeni oblastis võetakse sõjaväkke ka vange, ütles Rebo.