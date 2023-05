Ukraina piiri ääres paikneva Vene Belgorodi oblasti kuberneri Vjašeslav Gladkovi sõnul on enamik oblasti piirialade elanikest pagenud ning oblastivalitsus on vajadusel valmis aitama inimesi transpordiga. Belgorodi linnas sattus droonirünnaku alla FSB hoone. Ukraina sõdurid kinnitasid The Kyiv Independentile, et Bahmuti linn on langenud Vene vägede kätte.

Belgorodi oblasti elanikud on piirialadelt pagenud

Vene Belgorodi oblasti kuberneri Vjašeslav Gladkovi sõnul on enamik oblasti piiriasulate elanikest, sh Graivoroni linna elanikest, pagenud, vahendas The Kyiv Independent. Gladkovi väitel toimub praegu majast-majja kontroll piirikülades ja Graivoroni linnas. Oblasti kuberneri sõnul aitab oblastivalitsus neil inimestel piirialadelelt lahkuda, kel puudub oma transport.

Sõjas Ukraina poolel võitlevad venelastest koosnevad üksused Vene Vabatahtlike Korpus ja Vene Vabaduse Leegion teatasid esmaspäeval, et tegid rünnaku Vene Belgorodi oblastisse sealsete asulate vabastamiseks.

Belgorodi linnas sattus droonirünnaku alla FSB hoone

Vene allikate teatel kukutas droon Belgorodi linnas FSB hoone peale lõhkekehi, misjärel oli katusel näha suitsu, vahendas Ukrainska Pravda.

Samas juhtis Vene SOTA Telegrami kanal tähelepanu asjaolule, et Belgorodi linnas toimuvatest rünnakutest oblasti kuberner ei teatanud. Selle asemel tteatas Vjašeslav Gladkov hoopis droonirünnakust Graivoronis ja Borosovka külas.

It is reported that an explosion sounded in the FSB building in Bilgorod pic.twitter.com/9XQ3JV2I8W — Special Kherson Cat (@bayraktar_1love) May 22, 2023

USA väitel püüab Wagner osta sõjatehnikat salaja läbi Mali

USA välisministeeriumi esindaja Matthew Miller ütles ajakirjanikele antud briifil, et USA-le teadaolevalt tahab Vene palgasõdurite grupeering Wagner osta salaja sõjatehnikat ning soovib tarnete varjamiseks kasutada Malit, vahendas Ameerika Hääle venekeelne toimetus. Kuigi Wagner on teinud katseid selliseks skeemiks, siis väidetavalt pole see neil USA sõnul seni õnnestunud.

Ukraina sõdurid kinnitasid, et linn on langenud aga lahingud jätkuvad

Ukraina ingliskeelse väljaandega The Kyiv Independent suhelnud Ukraina sõdurid kinnitasid, et Bahmuti linn ise on nüüd Vene vägede käes. Samas jätkuvaf lahingud linna ümbruses. Ühe pataljoniülema sõnul on ukrainlaste suurimaks probleemiks pidev Vene vägede kaudtuli – Ukraina vägesid pommitatakse nii suurtükkidest, miinipildujatest ja tankidest. Sama allika sõnul ei ole Vene vägede pommitamise intensiivsus langenud hoolimata Vene Wagneri palgasõdurite grupeeringu asutaja Jevgeni Prigožini väidetest, et neil pole piisavalt moona.

Vene president Vladimir Putin õnnitles pühapäeval Vene Wagneri rünnakrühmasid ning ka Vene regulaarvägesid Bahmuti vallutamise puhul. Enne seda teatas linna langemisest Wagneri asutaja Jevgeni Prigožin.