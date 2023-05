Helme: käte väänamise asemel oleks valitsus saanud kurnamistaktikat kasutada

Martin Helme rääkis "Esimeses stuudios", et obstruktsioone on teinud kõik erakonnad, kuid praeguse ja eelmiste obstruktsioonide suurim erinevus on see, et nüüdne valitsus otsustas selle ebaseaduslikult murda.

"Mis on minu meelest veel lisaks probleem – ma võiksin mõista seda argumentatsiooni, mida koalitsioonisaadikud esitavad, et riigikogu töö seisab, kui see seisak oleks olnud kolm kuud või pool aastat või nädalast nädalasse. Me olime põhimõtteliselt ühe nädala riigikogus vastasseisus, asjad ei liikunud, valitsus ei saanud oma eelnõud menetleda, mida ta soovis menetleda. See ei ole isegi kaugeltki mitte kõige kauem kestnud obstruktsioon, mida riigikogus nähtud on. Ja selle peale minna, n-ö instinktiivselt käsi haarab kabuuri järele, minna seadust rikkudes üle rullima, seda ei ole varem tehtud," lisas Helme.

Helme ütles, et valimiste võitmine ei anna erakondadele blankovekslit teha seda, mida ja kuidas nad tahavad, vaid selleks on kindlad raamid, mida praegune valitsus on rikkunud.

"Need raamid on kahesugused. Ühed on väga selgelt seaduslikud ehk riigikogu kodukord, aga ka põhiseadus – minu kui riigikogu saadiku põhiseaduslikke õigusi on praegu räigelt rikutud. Aga need raamid on ka poliitilised. Ja seda mandaati neil ei ole, mida nad teevad, neil ei ole üldse mingit mandaati, ei maksutõusudeks, ei peretoetuste äravõtmiseks, ei homode lapsendamisseaduseks, ei tsensuuriseaduseks, mida nad nimetavad vaenukõneks. Mitte mingit mandaati selleks ei ole. Ja see, mida nad teevad, on tegelikult ju räige valimistel saadud mandaadi kuritarvitamine," kommenteeris Helme.

"Ja seda tulebki takistada. Ja nüüd nad keerasid veel vindi otsa sinna, öeldes, et kui meid takistatakse, meie valelikus ja illegitiimses tegevuses, siis me lihtsalt keerame kraanid kinni, võtame teilt sõnaõiguse ära ja rullime edasi. See on tegelikult väga tõsine, kuhu me jõuame. Meil on ajaloost vaikiva ajastu näide ees, kui parlamendil pandigi suud kinni ja sellest mõni aasta edasi tegelikult riik lakkas toimimast, vallutati ära venelaste poolt. Meie Eesti ajaloo kogemuse pealt ei tohiks küll keegi tahta, et see kordub," lisas poliitik.

Helme rõhutas, et obstruktsioon on seaduslik ning ebaseaduslikku obstruktsiooni ei ole Eestis ükski erakond teinud.

"Selle asja mõte ongi see, et sa sunnid valitsust oma kurssi muutma või mingeid kokkuleppeid tegema, kuskilt natuke järele andma. See on mõnes mõttes äärmuslik abinõu, teda ei kasutata kuigi tihti, eelmises koosseisus, ma pakun, kord aastas oli seda. See pole igapäevane asi. Sellel on tavaliselt olnud poliitiline lahendus. Me võime öelda, et kui Reformierakond hakkas ise koalitsioonis tegema obstruktsiooni peretoetuste vastu, siis selle poliitiline tulemus oli, et valitsus lagunes. Kui Reformierakond opositsioonierakonnana hakkas tegema obstruktsiooni rahvahääletuse vastu, siis ka sellel oli poliitiline tulemus, ka valitsus lagunes. See ventiil on alati poliitiline. Nüüd mindi seaduserikkumise teed, see on põhimõtteline vahe ja kõige ohtlikum, mis üldse juhtus," rääkis Helme.

Helme sõnul on riigikogu vanematekogu toimiv formaat, kus ummikseisule lahendust leida. Ta selgitas, et eelmisel nädalal istus vanematekogu korduvalt koos ja otsis piiri, kus keegi oleks valmis järeleandmisi tegema. Helme sõnul pakkus opositsioon muudkui lahendusi, kuid koalitsioonil kompromissivalmidus puudus.

Helme hinnangul oleks valitsus obstruktsiooni jõuga murdmise asemel kasutama hoopis kurnamistaktikat.

"See, mida valitsus tegelikult oleks pidanud tegema, mida mina oleksin teinud ja mida tegimegi, kui olime valitsuses, on ju tavaline kurnamistaktika. Ühe nädala istume seal, teise nädala võib-olla tüki kolmandatki veel ja siis – olen näinud neid riigikogulaste nägusid pärast ööistungeid korduvalt – ühel hetkel hakkavad juba fraktsioonides nurinad, et aitab küll, ülemused, leppige kokku. Ja siis liigub see asi tegelikult poliitilise kokkuleppeni. Aga selle asemel, et see n-ö rituaalne tants läbi teha, hakati käsi väänama. Seda ei tohi lasta juhtuda," selgitas ta.

Helme sõnul peavad koalitsioonierakonnad mõistma, et ka valitsus peab mõnikord järele andma.

Saatejuht Mirko Ojakivi uuris Helmelt, mis tema plaan praeguse ummikseisuga riigikogus on. "Ma ei hakka ära rääkima, mis mu plaan on. Aga mul on plaan," vastas Helme.

"Päriselt on meil plaanis see, et on olemas mõned väga jäledad eelnõud, mille seaduseks saamist me takistame kõikide võimalike vahenditega, mis meie käes on. Riigikogu obstruktsioon on meil seni olnud see vahend. Aga 27. mail tuleb ka kokku suur meeleavaldus, mis on ka põhiseaduslik õigus kõigil kodanikel. Selgitustöö avalikkusele," selgitas ta.

Helme ei kinnitanud, kas tema plaani tulemus võiks olla erakorralised valimised. Samas leidis ta, et osade koalitsioonierakondade närvid võivad üles öelda.

"Reformierakonnal võivad, jah, närvid vastu pidada, aga mitte teistel erakondadel. Kui sul ikkagi ühe nädalaga kukub erakonna toetus poole võrra, siis millalgi kuskilt keegi annab järele," sõnas ta.