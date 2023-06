Eesti Gaas ja Alexela jagavad hinna fikseerimiseks vastakaid soovitusi

Langeva gaasihinna tõttu soovitab Alexela mõelda kodugaasi hinna fikseerimisele, Eesti Gaas annab aga nõu mitte hinda lukku panna, kuna see on praegu küllalt kõrge.

Kolmapäeval teatas Eesti Gaas, et langetab märgatavalt gaasi müügihinda: juulist alates on see 0,46 eurot kuupmeetrist koos käibemaksuga. Samal päeval tuli hinnalangusteade ka Alexelalt, kes langetab gaasi hinna konkurendist ühe sendi võrra enam ehk 0,45 euroni kuupmeetrist.

Ühtlasi pani Alexela oma klientidele südamele, et tulevikutehingud näitavad oktoobrist alates gaasihindade tõusu ja seetõttu võiksid kodutarbijad stabiilse eelarve saavutamiseks hakata aegsasti kütteperioodi eel gaasihinda fikseerima.

Alexela kodulehel saab kodugaasi hinna aastaks fikseerida 0,65 sendi juures kuupmeetrilt.

Eesti Gaasi seisukoht on aga vastupidine. Ettevõtte kommunikatsioonijuht Kersti Tumm ütles ERR-ile, et fikseerimise hind on hetkel talve hindade tõttu küllaltki kõrge ning seetõttu Eesti Gaas seda ei soovita. Samuti ei ole nad ka e-teeninduses fikseerimisvõimalust avanud, kuid klienditeeninduse telefoni kaudu on võimalik seda siiski teha.

"24 kuu fikseeritud lepingu saab teha, aga veelgi kõrgema hinnaga kui 12 kuud ja seetõttu soovime, et klient sel teemal konsulteeriks enne teadliku otsuse tegemist," lausus Tumm.

Gaasifirma klienditeenindus pakkus kolmapäeval fikseerimisvõimalust alates 1. juulist ainult 12 kuuks ja sellisel juhul maksab gaas 0,69 eurot kuupmeetrilt koos käibemaksuga.

Fikseeritud lepingute ülesütlemisel tuleb üldiselt maksta leppetrahvi, kuid selle suurust ei ole kummagi ettevõtte esindajate sõnul võimalik välja tuua.

"Iga leping on individuaalse tarbimisprofiili, oma tingimuste ja kokkulepetega ehk universaalselt pole seda võimalik välja tuua. Kui klient soovibki hinda fikseerida, siis lepingutingimustes lepime selle juba kokku," ütles Alexela kommunikatsioonijuht Marit Liik.

Kuni aprilli lõpuni maksis gaas Eesti Gaasi paindlikus paketis 0,74 eurot, 1. maist langes hind 0,69 eurole ja juunist alates maksab gaas 0,64 eurot kuupmeetrist koos käibemaksuga.

Alexela muutuvpaketi gaasihind oli aprillist 0,68 eurot, sama hind kehtis ka mais ning juunis oli see juba 0,63 eurot.

Gaasi hind Hollandi gaasibörsil TTF kerkis rekordkõrgeks eelmise aasta augusti lõpus, kui megavatt-tunni hinnaks oli 320 eurot. Eesti Gaasi tipuhind oli mullu sügisel 2,85 eurolt kuupmeetrist.

Selle nädala jooksul on gaasi hind TTF börsil püsinud valdavalt alla 25 euro megavatt-tunni eest.