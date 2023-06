Slava Ukraini audit valmib hiljemalt järgmisel nädalal

Pettusekahtluse tõttu alustati Slava Ukraini revisjoni juba 10. märtsil ning selle valmimine on veninud siiani. Revisjoni tehtakse kahes osas: kõigepealt tehti selgeks, millised dokumendid on üldse olemas ning seejärel uuriti dokumentide põhjal, milliseid tehinguid tehtud on.

Tohveri sõnul valmib revisjon hiljemalt järgmise nädala lõpus, seejärel esitatakse revisjoni otsus Slava Ukraini üldkoosolekule, mis revisjoni arutamiseks kokku kutsutakse. Üldkoosolek otsustab ka, millal revisjon avalikustatakse, lisas ta.

"Tegemist on dokumentaal- ja vastavusrevisjoniga, mille raames uuritakse fookuses olevate projektide "Lootuse jõulud", "Guerilla kiirabid" ja "1000 kangelast lumes" raames tehtud tehinguid ning lisaks kõiki IC Constructionsi ja AFV-ga seotud muid tehinguid. Eesmärk on välja selgitada, millised dokumendid on olemas ja kas need vastavad Eesti seadustele, tavadele ja nõuetele," lausus Tohver.

Aprillis tuli avalikuks, et MTÜ Slava Ukraini kandis 1,5 miljonit eurot Eestist kogutud annetusi oma Ukraina koostööpartneri juhtidega seotud erafirmale IC Construction, millel on ilmselt fiktiivne omanik ja selle ainus tegevus oligi seotud Eesti MTÜ-ga. Ukraina ettevõtte eelmise aasta kasum oli 250 000 eurot.

Slava Ukraini tegevjuht Johanna-Marie Lehtme sai eelmisel aastal oma tegevuse eest rohkelt tunnustust ning valiti 5. märtsil Eesti 200 kandidaadina selle erakonna suurima häältesaagiga riigikogusse.

Ukraina riiklik juurdlusbüroo alustas kohtueelset uurimist 24. märtsil ning kriminaalmenetlust alustati kahe paragrahvi alusel: vara omastamine ning humanitaarabi ja heategevuslike annetuste kasutamine tulu saamise eesmärgil. Juhtumit uurib riiklik juurdlusbüroo, kuna asjasse on kaasatud ametnikud, prokuratuur teeb järelevalvet.

9. mail teatas ka Eesti prokuratuur, et alustas kriminaalmenetlust, uurimaks MTÜ Slava Ukraini Ukraina toetuseks kogutud raha kasutamist. Kriminaalmenetlust alustati omastamist käsitleva paragrahvi järgi. Samal päeval teatas Slava Ukraini nõukogu, et kutsub Lehtme juhatusest tagasi.

19. mail andis Lehtme teada, et astub riigikogu liikme kohalt tagasi.