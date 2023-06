Antony Blinken kohtus Pekingis Xi Jinpingiga

USA ja Hiina parandavad suhteid ning Blinken on esimene USA välisminister, kes külastas Pekingit alates 2018. aastast. Analüütikud leiavad, et Blinkeni visiit õnnestus, kuna ta kohtus Hiina presidendiga. Varem on enamik USA välisministreid kohtunud Pekingis Hiina tippjuhtidega, vahendas Financial Times.

USA välisministeerium teatas, et Blinken rõhutas avatud suhtluskanalite säilitamise tähtsust kõikides küsimustes.

Blinken kohtus Pekingis ka välisminister Qin Gangi, ning Hiina tippdiplomaadi Wang Yi-ga. Wang on ka kompartei poliitbüroo liige.

"Me peame Hiina ja USA suhete allakäiguspiraali ümber pöörama ja tegema koostööd, et leida õige viis uuel ajastul läbi saada," väitis Wang.

USA muretseb Hiina kasvava sõjalise aktiivsuse pärast Taiwani ümbruses. Taiwan ehk Hiina Vabariik on sisuliselt iseseisev riik, kuid Hiina Rahvavabariik peab seda enda osaks. Hiina kompartei pole ka mõistnud hukka Venemaa sissetungi Ukrainasse.

Blinken pidi sõitma Pekingisse juba selle aasta alguses, kuid veebruaris tulistas USA riigi õhuruumis hulkuva Hiina luureõhupalli alla. Blinken jättis siis ära oma riigivisiidi Hiinasse.

Hiina riiklik meedia oli Bideni ja Xi kohtumises osas neutraalne. Riigimeedia teatas, et osapooled leppisid kokku, et tuginevad üksteise mõistmisele, mis saavutati eelmise aasta novembris. Biden ja Xi leppisid siis Balil toimunud G20 tippkohtumisel kokku, et üritavad kahe riigi suhteid stabiliseerida. Õhupalliintsidendi tõttu läksid kahe suurriigi suhted aga veelgi halvemaks.