Oluline neljapäeval 22. juunil kell 5.55:

- Prigožin süüdistas taas Vene kaitseministeeriumi sõja kohta valetamises;

- Politico: lääs võib Ukraina piloote hakata koolitama Rumeenias;

- Zelenski sõnul on rindel käimas rasked lahingud Vene okupantidega;

Prigožin süüdistas taas Vene kaitseministeeriumi sõja kohta valetamises

Vene erasõjafirma Wagneri juht Jevgeni Prigožin süüdistas kolmapäeval taas Venemaa kaitseministeeriumit kodanikele Ukraina sõja käigu kohta valetamises.

Prigožini sõnul ei ole kaitseministeerium kodanikele öelnud, et Ukrainal on muu hulgas õnnestunud vallutada arvukalt külasid, mis on tema sõnul tingitud peamiselt relvade ja laskemoona puudumisest.

"Vaenlasele on üle antud suured alad ja see kõik on toimunud inimeste eest varjatult. Ühel päeval ärkab Venemaa ja leiab, et ka Krimm on Ukrainale üle antud," ütles Prigožin esindajate edastatud helisõnumis.

Venemaa president Vladimir Putin väitis varem päeval, et Ukraina väed on kandnud suuri kaotusi ja vasturünnak on raugenud.

Ukraina on teatanud, et vabastas vasturünnaku käigus vähemalt kaheksa küla.

Politico: lääs võib Ukraina piloote hakata koolitama Rumeenias

Veebiväljaande Politico teatel kaaluvad lääneriigid Rumeeniat võimaliku kohana, kus koolitada Ukraina piloote F-16 hävitajatega lendama. Tõenäoliselt viib väljaõppe läbi relvafirma Lockheed Martin, sama firma toodab ka F-16 hävitajaid, vahendas The Kyiv Independent.

Zelenski sõnul on rindel käimas rasked lahingud Vene okupantidega

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi ütles kolmapäeval oma igaõhtuses videosõnumis, et rindel on käimas rasked lahingud Vene okupantidega.

Presidendi sõnul hävitavad Ukraina sõdurid vaenlast muu hulgas lõunas ja Donetski oblastis. Riigipea tänas ühtlasi taas kõiki riike, kes toetavad Ukrianat.

"Eelkõige Suurbritanniat uue rahalise toetuspaketi eest ning Ühendriike meie infrastruktuuri ja energiaalase abipaketi eest. Samuti Euroopa Liitu mis otsustas lisada 3,5 miljardit eurot fondi, mida kasutatakse Ukraina relvade eest maksmiseks," ütles Zelenski.

Zelenski tõi ühtlasi välja, et Euroopa Liit kiitis kolmapäeval heaks järjekorras juba 11. sanktsioonidepaketi Venemaa vastu seoses sissetungiga Ukrainasse, mis sisaldab ka meetmeid sanktsioonidest möödahiilimise vastu.

Ukraina relvajõudude peastaap teatas neljapäeval, et Vene väed jätkavad Lõmani, Bahmuti, Avdijivka ja Marinka suunal Ukraina positsioonide ründamist. Peastaabi teatel tõrjusid Ukraina väed tagasi ka Venemaa pealetungi Zaporižžja ja Hersoni suunal, vahendas The Kyiv Independent.