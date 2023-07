Kersna: propaganda vastu aitab haridus, mitte ametnike kontroll

Tarbijakaitse ja tehnilise järelvalve amet (TTJA) tahab seadusesse panna meediateenuse osutajale kohustuse avaldada uudistesaadetes tõeseid ja erapooletuid seisukohti, ütles ameti infoühiskonna talituse juhataja Helen Rohtla ERR-ile. Tema sõnul tasuks kaaluda nõude laiendamist kõikidele saadetele.

"Ma arvan, et see on äärmiselt libe tee ja ma hoiduks igasugusest seaduse tasandil ajakirjanduse reguleerimisest. Ajakirjandus on üles ehitatud eneseregulatsiooni põhimõttel," ütles Kersna,

Kersna, kellel on ajakirjanduse haridus ning on ka ise meedias töötanud, tõi positiivseks näiteks selle, et eelmise aasta andmete järgi tõusis Eesti ajakirjandusvabaduse indeksi järgi maailma riikide seas neljandale kohale. Kusjuures Läti, keda TTJA positiivse näitena esile toob, oli 22. positsioonil.

2023. aastal on Eesti ajakirjandusvabaduse indeksi järgi kaheksandal kohal.

"Läti õigusaktide raamistik võimaldab täna ennetusena võtta tarvitusele rohkem meetmeid kui meie raamistik," ütles ERR-ile antud intervjuus tarbijakaitse ja tehnilise järelvalve ameti infoühiskonna talituse juhataja Helen Rohtla.

"Ajakirjandusvabaduse kontekstis me oleme tõesti uhkelt põhjamaa riik, sest enne meid on Norra, Taani ja Rootsi ning peale meid tuleb Soome. Ma ei tea, kas Lätit saab selles kontekstis just hea näitena tuua," rääkis Kersna.

Üldiselt nimetas Kersna aga Rohtla antud intervjuud tasakaalukaks. "Ta pakkus välja, et me võiksime arutada sel teemal ja ka see näitab sellist ajakirjandusvabadust ja avatust, et me arutame nendel teemadel. Ja kindlasti küsitakse arvamust ka ajakirjandusorganisatsioonide käest. Aga mina isiklikult kindlasti ei toeta ajakirjanduse reguleerimist seaduse tasandil," lausus Kersna.

Kersna sõnul on teisi viise, kuidas kahjulikku välismõju, näiteks propagandat, Eesti inimestele tõkestada ja ennetada.

"Ma arvan, et ennetamiseks on kaks väga olulist komponenti. Me peame hoidma, et oleks kvaliteetne kõrgharidus tagatud tulevastele ajakirjanikele. Ja teiseks on meediapädevuse õpetamine koolides. Ja ka selles valdkonnas me oleme Euroopa kontekstis eesrindlikud. Meil koolides õpetatakse lastele kriitilist mõtlemist, allikakriitilisust ja seda valdkonda just riigi tasandil arendatakse edasi, et see oleks meie koolides tavapärase programmi osa. Need kaks asja aitavad paremini ennetada kui riiklike ametnike regulatsioon või kontroll," ütles Kersna.