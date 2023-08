Leedu sulgeb reedest Valgevene piiril kaks piiripunkti

Leedu ei pea vajalikuks järgida Poola eeskuju, mis sulges Valgevene piiril kõik ületuspunktid peale ühe.

Poola teatel on sulgemine põhjustatud murest Venemaa Wagneri eraarmee ümberpaiknemisega Valgevenesse, mis võib suurendada pingeid piiril.

Leedu valitsuse teatel on Leedus piiripunktide sulgemise põhjused pragmaatilisemat laadi.

"Peamine eesmärk on ajutiselt katkestada liikumine nende piiripunktide kaudu alates 18. augustist sel aastal. Sel otsusel on mitu põhjust. Kõigepealt on geopoliitiline keskkond muutunud ähvardavamaks ja on ka vajadus paigutada piirivalvureid ümber teistesse piiripunktidesse. See aitab vähendada salakaubavedu, sest suurem osa liiklusest hakkab käima peaaegu valmis ja hästivarustatud Medininkai piiripunkti kaudu. Erinevalt suletavatest piiripunktidest on Medininkais pagasi läbivalgustusvõimalus. Pealegi ei usu me, et transpordivoogude ajutine sulgemine kahes punktis üldist piiriülest liikumist väga mõjutaks," selgitas leedu asetranspordiminister Agne Vaiciukeviciute.