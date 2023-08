Riigikogu vanematekogu arutab järgmisel nädalal parlamenditöö jätkamist

"Juhatus leidis üksmeelselt, et vanematekogu tuleks kokku kutsuda ja selle päevakorras on üks teema – kuidas saaks riigikogu efektiivselt ja tulemuslikult oma tööd jätkata 11. septembril. Juhatuse koosolekul jäi lauale ettepanek,

et see võiks toimuda järgmisel teisipäeval," ütles Kivimägi ERR-ile.

Kivimägi märkis, et juhatus jõudis konsensusele selle küsimuses, et ühel töönädalal oleks võimalik menetleda suurusjärgus kuus kuni kaheksa arupärimist, et jääks aega ka eelnõude menetlemiseks ja muudeks aruteludeks.

Samuti jõudis Kivimägi sõnul juhatus seisukohale, et arupärimisi tuleb menetleda vastavalt nende menetlusse võtmise järjekorrale.

"Ma arvan, et see on selge sõnum opositsioonile, et kui nad tahavad aktuaalsetel teemadel arupärimisi esitada ja neile ka vastuseid saada, siis nad peaksid oma obstruktsiooni eesmärgil ja ka muudel eesmärkidel esitatud arupärimised tagasi võtma," sõnas Kivimägi.

Juhatus ei võtnud uurimiskomisjoni suhtes seisukohta

Nii Keskerakonna fraktsiooni esimees Tanel Kiik kui ka Isamaa fraktsiooni esimees Helir-Valdor Seeder saatsid juhatusele eelnevalt kirja, milles soovisid, et juhatus kutsuks kokku riigikogu vanematekogu, mis asuks arutama peaminister Kaja Kallase ümber lahvatanud skandaali ja tema abikaasa logistikaettevõtte Stark Logistics äritegevust seoses Venemaa vedudega. Opositsioon toetab ka uurimiskomisjoni kokku kutsumist, et seda teemat põhjalikumalt uurida.

Mis puudutab ettepanekut luua komisjon peaminister Kaja Kallase ümber lahvatanud skandaali uurimiseks, ei ole Kivimägi sõnul juhatuse pädevuses anda mingeid suuniseid või hinnanguid, kas seda teha või mitte.

"Ja täpselt samamoodi me leiame, et ei ole tegelikult ka vanematekogu pädevus. See õigus algatada vastav otsuse eelnõu on ju olemas praktiliselt igal parlamendiliikmel," lausus Kivimägi.

"Mis puudutas erikomisjonidesse ilmumist, siis juhatus on ühest küljest jätkuvalt

seda meelt, et juhatus liigselt ei sekku komisjonide tegevusse, ent me rõhutasime kolme põhimõtet, kus ma söandan väita, et olime lõpuks ikkagi konsensuslikud. Punkt üks, komisjonid saavad võtta ikkagi oma päevakorda küsimusi, mis on nende pädevuses. Teiseks, kui komisjonid soovivad oma istungil näha, kas valitsuse liiget või peaministrit, siis kooskõlastatakse, lepitakse aeg eelnevalt omavahel kokku. Ja kolmas põhimõte, mida me rõhutasime nii-öelda opositsiooni poole pealt vaadates, oli et me peame normiks, et valitsuse liikmed ja ka vajadusel peaminister on ikkagi kohustatud komisjoni istungitel osalema, kui neid sinna kutsutakse, juhul kui aeg on kokku lepitud ja teema on komisjoni pädevuses," rääkis Kivimägi.