Sõja 574. päev: Kiievi hinnangul kaalub Kreml täiemahulist mobilisatsiooni

Oluline kolmapäeval, 20. septembril kell 22.40:

- ÜRO ekspert kutsus USA-d üles Ukrainale kobarmoona mitte andma;

- Zelenski ÜRO-s: see sõda on Venemaa kuritegelik agressioon;

- Ukraina luure teatel ründasid tundmatud sabotöörid Moskva lähedal õhuväebaasi;

- Ukraina teatel tulistas sõjavägi alla 17 Venemaa drooni;

- Kupjanski rünnakus hukkunute arv tõusis kaheksani;

- Ukraina luure hinnangul kaalub Venemaa täiemahulist mobilisatsiooni;

- Suurbritannia annab Ukrainale täiendavalt kümneid tuhandeid suurtükimürske;

- Venemaa teatel tabas Belgorodi taas droonirünnak.

ÜRO ekspert kutsus USA-d üles Ukrainale kobarmoona mitte andma

ÜRO eriraportöör Alice Jill Edwards kutsus 14. juulil USA valitsusele saadetud kirjas riiki mitte andma Ukrainale kobarlaskemoona.

Ta ütles, et kobarlaskemoonad ohustavad tsiviilelanikke nii kasutamise ajal kui ka pärast sõda ning seetõttu ei tohiks neid kasutada.

"Ma kutsun teie valitsust üles kaaluma ümber otsust saata kobarmoona ja peatama igasugune plaan selle otsuse täideviimiseks," kirjutas Edwards.

USA ametnikud teatasid hiljuti, et Joe Bideni administratsioon on lähedal sellele, et kiita heaks kobarmoona kasutavate pikamaarakettide saatmine Ukrainale.

Kobarlaskemoon on keelatud enam kui 100 riigis. Venemaa, Ukraina ja USA ei ole kobarmoona tootmist, varumist, kasutamist ja liigutamist keelustavale konventsioonile alla kirjutanud.

Zelenski ÜRO-s: see sõda on Venemaa kuritegelik agressioon

Ukraina president Volodõmõr Zelenski süüdistas kolmapäeval ÜRO Julgeolekunõukogus Venemaad kuritegelikus ja provotseerimata agressioonis, mis rikub maailmaorganisatsiooni hartat.

"Enamik maailmast tunnistab tõde selle sõja kohta," ütles Zelenski. "See on Venemaa kuritegelik ja provotseerimata agressioon meie riigi vastu eesmärgiga hõivata Ukraina territoorium ja ressursid."

Zelenski ütles, et Venemaalt tuleks julgeolekunõukogus vetoõigus ära võtta. Tema sõnul oleks see võtmetähtsusega reform.

"Vetoõigus agressori käes on see, mis on surunud ÜRO ummikseisu," lausus ta.

"Sõda on võimatu peatada, kuna kõigile jõupingutustele paneb veto agressor või need, kes agressorile andeks annavad."

Zelenski kordas Ukraina seisukohta, et ÜRO Julgeolekunõukogus kuulus vetoõigus endisele Nõukogude Liidule, mitte aga diktaator Vladimir Putini Venemaale.

"Kahjuks on võtnud selle koha julgeolekunõukogus, mida Venemaa okupeerib ebaseaduslikult Nõukogude Liidu kokkuvarisemisele järgnenud kulissitaguste manipuleerimiste, valetajad, kelle ülesanne on puhtaks pesta agressioon ja genotsiid," ütles Ukraina president.

Ukraina: tundmatud sabotöörid ründasid Moskva lähedal õhuväebaasi

Ukraina sõjaväeluure teatel ründasid tundmatud sabotöörid esmaspäeval Moskva lähedal Tškalovski õhuväebaasi, mille tagajärjel said tõsiselt kahjustada kaks lennukit ja üks kopter.

Uudise rünnakust edastasid kolmapäeval Ukrainska Pravda ja Kyiv Independent.

Ukraina luure teatel paigutasid tundmatud isikud lennuväljale lõhkeainet, millega kahjustati lennukeid An-148 ja Il-20 ning kopterit Mi-28H.

Ukraina teatel uurib Venemaa, kuidas isikud suutsid tungida hästi valvatud õhuväebaasi, mis asub Moskvast umbes 25 kilomeetrit kirdes.

Ukraina teatel tulistas sõjavägi alla 17 Venemaa drooni

Ukraina õhutõrjesüsteemid lasi möödunud ööl alla 24 droonist 17, mille Venemaa Ukraina suunas tulistas, teatas Ukraina relvajõudude peastaap kolmapäeval.

Ukraina Poltava oblasti juht Dmõtro Lunin ütles, et Vene droonirünnak tabas Krementšukis naftarafineerimisetehast, põhjustades nii kesklinnas tulekahju.

Lunini sõnul inimesed kannatada ei saanud.

"Venelased ründasid öösel korduvalt Poltava oblastit. Meie õhutõrjesüsteemid tegid head tööd vaenlase droonide vastu. Kahjuks sai Krementšuki nafta rafineerimise tehas pihta. Puhkes tulekahju," kirjeldas Lunin.

Zelenski: ATACMS-ideta jäämine suurendab Ukraina kaotusi

Kui USA ei anna Ukrainale kaugmaarakette ATACMS, toob see kaasa suuremad kaotused sõjaväelaste ja tsiviilisikute seas, ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenski intervjuus uudistekanalile CNN.

Ta rõhutas, et Ukraina soovib saada neid rakette mitte Venemaa territooriumi sihikule võtmiseks, vaid toetamaks poolte sõjaliste võimekuste taset.

Ukraina president kinnitas ka vajadust suurema arvu õhutõrjesüsteemide, sealhulgas ameeriklaste Patriotide järele, märkides, et need on vajalikud tsiviilrajoonide kaitsmiseks.

Kupjanski rünnakus hukkunute arv tõusis kaheksani

Venemaa teisipäevases rünnakus Ukraina kirdeosas asuvale Kupjanskile sai surma kaheksa tsiviilisikut, ütlesid võimud kolmapäeval, kui päästjad olid leidnud rusudest veel kaks surnukeha.

"Kahjuks leiti veel kahe tsiviilohvrist mehe surnukehad," ütles Harkivi oblasti sõjalise administratsiooni juht Oleh Sõnehubov kolmapäeval sotsiaalmeedias.

Seega on rünnakus hukkunuid kaheksa, sõnas ta. "Kuus meest ja kaks naist, nende seas kaks vabatahtlikku, kes inimesi evakueerisid."

Vene väed ründasid linna Grom-raketiga, ütles Sõnehubov.

Ukraina kutsus augustis Kupjanski elanikke Vene vägede pealetungi tõttu linnast lahkuma.

Kupjansk asub Harkivi oblasti rindejoonest vähem kui kümne kilomeetri kaugusel. Vene väed on seal viimastel kuudel mõnevõrra edu saavutanud.

Ukraina luure hinnangul kaalub Venemaa täiemahulist mobilisatsiooni

Ukraina luure hinnangul kaalub Kreml võimalust kuulutada Venemaal välja täiemahuline avalik mobilisatsioon.

Ukraina kaitseministeeriumi luure peadirektoraadi kõneisiku Andrei Jussovi sõnul ei ole mobilisatsioonimeetmed Vene Föderatsiooni territooriumil katkenud.

"Need jätkuvad. Ja kuigi Putini sarnane isik teatab okupatsiooniarmee ridu täiendanud vabatahtlike arvust, pole see muidugi nii. Mobilisatsioonimeetmed on karmid ja repressiivsed. Ja täna me näeme, et kahuriliha värbamine jätkub," rõhutas Jussov.

Tema andmeil mobiliseeritakse Venemaal iga kuu mitukümmend tuhat inimest – üle 20 000.

"Hindame täiemahulise avaliku mobilisatsioonilaine stsenaariumi. Selle järgi, mida täna näeme rindejoonel, tuuakse hakklihamasinasse need üksused, kelle kaasamine oli planeeritud hilissügiseks või talveks. See tähendab, et okupantide isikkoosseisu kaotused on tõesti suured. Ja agressorriigi sõjalis-poliitiline juhtkond kaalub ka täieõigusliku, mitte varjatud mobilisatsiooni stsenaariumi," ütles Jussov.

Suurbritannia annab Ukrainale täiendavalt kümneid tuhandeid suurtükimürske

"Täna oleme näidanud Ühendkuningriigi vankumatut pühendumust Ukrainale ja otsustanud pakkuda rohkem sõjalist toetust, sealhulgas kümneid tuhandeid suurtükimürske, et võimaldada Ukrainal end kaitsta Venemaa provotseerimata sissetungi eest ja vallutada tagasi ebaseaduslikult okupeeritud territoorium," ütles kaitseminister Grant Shapps.

Ta märkis, et Suurbritannia on Ukrainale tarninud juba üle 300 000 suurtükimürsku. Sel aastal antakse Ukrainale üle veel kümneid tuhandeid mürske.

"Tagamaks, et Ukrainal on talve saabudes olemas enda kaitsmiseks vajalik, oleme määratlenud, kuidas Ühendkuningriik liigub järgmistel kuudel edasi meie toetusprioriteetide, sealhulgas õhutõrje- ja kaugmaavõimete, aga ka koolituse osas," lisas Shapps.

Venemaa teatel tabas Belgorodi taas droonirünnak

Venemaa kaitseministeerium väitis, et õhutõrje tulistas 19. septembril Belgorodi oblasti kohal alla kaks drooni.

Venemaa Belgorodi oblast piirneb Ukraina Luhanski, Sumõ ja Harkivi piirkondadega.

Läti saadab Ukrainale sõjalist abi

Läti kaitseminister Andris Spruds ütles, et riik saadab Ukrainale täiendavat sõjalist toetust. Abi raames saadab Läti Ukrainale õhutõrjesüsteeme ja laskemoona, vahendas The Kyiv Independent.

Ukraina väitel kaotas Venemaa ööpäevaga 520 sõdurit

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas kolmapäeval hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 273 980 (võrdlus eelmise päevaga +520);

- tankid 4635 (+7);

- jalaväe lahingumasinad 8868 (+17);

- lennukid 315 (+0);

- kopterid 316 (+0);

- suurtükisüsteemid 6096 (+34);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 779 (+1)

- õhutõrjesüsteemid 526 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 4821 (+37);

- tiibraketid 1479 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 8633 (+32);

- laevad / paadid 20 (+0);

- allveelaevad 1 (+0)

- eritehnika 906 (+3).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.