Trump: Hezbollah on väga nutikas

Kolmapäeva hilisõhtul pidas Trump Floridas kampaaniakõne, milles ta kritiseeris Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahut ning ütles, et Hezbollah on väga nutikas, vahendab USA Today.

Trump väitis, et üks USA ametnik, kelle nime Trump ei avaldanud, kirjeldas Iisraeli põhjaosa kui rünnakule haavatavat. Trump ütles, et selline informatsioon aitab USA vaenlasi.

"Teate, Hezbollah on väga nutikas, nad on kõik väga nutikad," lisas Trump.

Trumpi avaldusele reageeris teravalt Florida kuberner Ron DeSantis, kes on Trumpi peamine rivaal vabariiklaste eelvalimistel. ABC Newsi kodulehel toodud küsitluste keskmise järgi toetab Trumpi presidendikandidaadina 58 protsendi vabariiklastest, samas kui DeSantise toetus on keskmiselt 12,5 protsenti.

"See on absurdne, et keegi, eriti presidendiks kandideeriv inimene, otsustas nüüd rünnata meie sõpra ja liitlast Iisraeli, seda enam kiita Hezbollah terroriste kui nutikaid," kirjutas DeSantis X-is (varem Twitter).

Samuti mõistsid Trumpi avaldust hukka ka demokraadid.

Valge maja pressiesindaja Andrew Bates ütles, et kuigi tavaliselt ei kommenteeri Valge Maja valimistega seonduvat, on Trumpi avaldus ohtlik ja hullumeelne.

"See on täiesti arusaamatu, miks ükski ameeriklane kiidaks Iraani toetatud terroristlikku organisatsiooni kui nutikat," lisas Bates.

Bates samuti lisas, et USA president Joe Biden seisab koos Iisraeliga võitluses "tõelise kurjuse" vastu.