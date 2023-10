Toila alustab ministeeriumiga läbirääkimisi gümnaasiumi tuleviku üle

Toila vallavolikogu otsustas läbirääkimistele mineku ühehäälselt. Sobiva sõnastuse lihvimiseks kulus volikogu istungil üle tunni, et kogukonnal ei tekiks kahtlust, justkui oleks gümnaasiumi saatus ette ära otsustatud.

"Haridus- ja teadusministri esialgne ettepanek on olnud selline, mis annab kogukonnale signaali, et loodav kool on väga väike. See tekitas kogukonnas ja ka volikogu liikmetes ärevust ja muret. Ma usun, et nüüd on need riskid ja mured maha võetud," rääkis vallavolinik Tiit Salvan.

Haridusministeerium pakkus Toilale sisuliselt tehingut: meie renoveerime või ehitame uue kooli, teie loobute 50 õpilasega gümnaasiumiastmest, mis ministeeriumi hinnangul pole jätkusuutlik. Toila vald sooviks läbirääkimistel kuulda sisukamaid põhjendusi.

"Eesmärk on läbi rääkida, kas on jätkusuutlik Toila gümnaasiumiaste. Või selgub, et hoopis kaldu on sellele, et me ehitame uue koolihoone põhikooli näol," rääkis vallavanem Eve East.

Toila gümnaasiumi lapsevanemad ei taha gümnaasiumiastme sulgemisest kuuldagi. Läbirääkimistega ollakse nõus ja soovitakse neis osaleda oma tingimustel.

"Ennekõike gümnaasium. Mina ei jäta seda mõtet, et kui meie usume, siis ka usk kasvab teistel inimestel. See koolikultuur, mis selles koolis valitseb, on miski, mida me peame hindama. Ma ei ole nõus peale 6. klassi oma last saatma Jõhvi, Sillamäele, kuhu iganes," ütles lapsevanem Karis Peetsalu.

Läbirääkimised haridusministeeriumiga võivad kesta kuni aasta lõpuni ja siis selgub kas Toila valib renoveeritud või uue koolihoone või gümnaasiumiosa säilimise. Korraga mõlemat ei saa.