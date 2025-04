Toila kooli gümnaasiumiosa sulgemine vaieldakse selgeks kohtus

25 Toila gümnaasiumi lastevanemat kaebas vallavolikogus napi häälteenamusega läbi läinud kooli gümnaasiumiosa sulgemise otsuse kohtusse.

Kolmapäeval kaks ja pool tundi kestnud virtuaalsel kohtuistungil tekitas enim elevust ja segadust haridusministeeriumi esindaja väide.

"Haridus- ja teadusministeeriumi esindaja ütles, et Toila gümnaasiumi uue maja ehitust oleks rahastatud ka siis, kui gümnaasiumi sulgemise otsust poleks tulnud," ütles Toila gümnaasiumi lapsevanem Piret Toovis.

Kohtuistungi järel kinnitati ministeeriumist ERR-ile, et nende esindaja siiski eksis, ja sellest lubati ka kohtule teada anda.

Toila kooli gümnaasiumiosa kinnipaneku vastased tõid esile, et Ida-Virumaal kaob sellega viimane gümnaasium, kus ülekaalus on eesti kodukeelega lapsed. Valla kohtusse andnud inimeste arvates võib gümnaasiumi sulgemine põhjustada selle, et piirkonna eestlased kolivad Ida-Virumaalt ära.

"Me teame päris mitmeid lastevanemaid, kes sel ajal, kui pere esimene laps jõuab gümnaasiumiikka, on plaaninud ära kolida Ida-Virumaalt. Me lastevanematena leiame, et eestikeelse keelekeskkonnaga gümnaasiumi säilitamine Ida-Virumaal on väga suure tähtsusega," ütles Piret Toovis.

"Tallinnas või kuskil mujal elavad inimesed ei saa päris hästi aru sellest probleemist, et eestlaseid on meil siin ikkagi väga vähe ja neid võiks siin hoida ka julgeoleku kaalutustel," rääkis Toila gümnaasiumi lapsevanem Maria Ronk.

Lastevanemad on nüüd ikkagi selle valiku ees, kas saata see 15-16-aastane siit üksinda ära või minna koos temaga ära. See on mõttekoht. Ja osa on ikkagi arvamusel, et tuleb minna koos lastega kaasa.

Toila vallavanem Eve East ei usu, et gümnaasiumiosa sulgemine valla elanikke Ida-Virumaalt eemale peletaks.

"Kui me räägime õpilaste keelekeskkonnast, siis ka praegu õpib Toila gümnaasiumis väga suur protsent vene keelt kõnelevatest peredest pärit lapsi," sõnas East.

Tartu halduskohus teeb otsuse Toila gümnaasiumi sulgemise õiguspärasuse kohta nädala aja pärast.