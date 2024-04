Toila lastevanemad vaidlustasid gümnaasiumiosa sulgemise kohtus

Toila vallavolikogu otsustas märtsi lõpus, et valla ainus gümnaasium jätkab alates 2026. aasta 1. septembrist tööd põhikoolina. Sulgemise põhjusena toodi asjaolu, et vallas on laste arv vähenemas. Kaalukeeleks sai seegi, et gümnaasiumiosa sulgemise korral on riik lubanud toetada uue põhikoolihoone rajamist.

Toila kooli gümnaasiumiosa säilitajad ei nõustu vallavolikogu otsusega. "Mulle ei sobi see, et meie laste hariduskvaliteet muutub, kuna nad lähevad tõenäoliselt koolidesse, kus on muukeelsete laste osakaal palju suurem kui Toila gümnaasiumis," ütles Toila gümnaasiumi lastevanemate esindaja Piret Toovis.

Toovis viitas sellele, et volikogu näeb oma otsuse põhjal valla laste jaoks gümnaasiumihariduse lähimateks andjateks Sillamäe, Kohtla-Järve ja Jõhvi riigigümnaasiumi, kus aga erinevalt Toila gümnaasiumist ei ole valdava osa õpilaste kodukeeleks eesti keel.

Piret Toovisele, kelle pojad käivad Toila gümnaasiumi 1., 7. ja 9. klassis, ei ole argument ka uus koolimaja, sest tema sõnul on ka praegused tingimused õpilastele sobivad.

Toila vallavanema Eve Easti arvates oli volikogu otsus gümnaasiumi sulgemiseks tehtud kaalutletult. Vallavanem ei usu, et lastevanematel kohtus võiduvõimalusi oleks, ning nii valmistutakse gümnaasiumiosa sulgemiseks ja uue põhikoolihoone ehitamiseks. "Volikogu otsus kindlasti vale ei ole, sest me oleme asju kaalunud väga tõsiselt ja meil on otsuse tegemise aluseks olnud ametlikud andmed ja tehtud on ka analüüsid. Ma ei usu, et kohus võiks meie jaoks sellise otsuse teha, aga laseme asjadel minna ja siis vaatame edasi," ütles East.

Volikogu otsusega saavad praegu gümnaasiumis käivad lapsed kodukoolis gümnaasiumi lõpetada.

Käimas on ka 10. klassi vastuvõtt, kuid praeguse seisuga peavad sügisel 10. klassi astujad pärast 2026. aasta kevadel 11. klassi lõpetamist gümnaasiumi vahetama.

Kuna gümnaasiumiosasse vastuvõtt jätkub, siis Toovise sõnul ei taotlenud nad ka esmast õiguskaitset.



Praegu õpib Toila koolis 259 õpilast, neist 57 on gümnasistid.