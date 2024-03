Lapsevanemad võitlevad Toila gümnaasiumi säilimise eest

Vastutasuks gümnaasiumi sulgemise eest lubab haridusministeerium Toila vallale üle kuue miljoni euro. Vald paneb omalt poolt juurde veel pea kaks miljonit ja selle eest saab ehitada uue põhikoolihoone.

Kui volikogu kolmapäeval seda plaani toetab, võiks uus põhikool uksed avada nelja aasta pärast. Lapsevanemad sellise kaubaga nõus pole, sest gümnaasiumi kadumine viib vallast lapsed ja lõpuks ka täiskasvanud.

"Ma saan aru sellest, et nad tahavad uut maja. Ega siis need, kes on gümnaasiumi poolt, tegelikult ei ole uue maja vastu. Aga uus maja ei saa tulla nii valusa hinnaga, et me peame kaotama gümnaasiumi. See on viimane eestikeelse keelekeskkonnaga gümnaasium Ida-Virumaal. Toila on olnud läbi aegade siin, Ida-Virumaal üks eestlaste kants ja siin võiks olla ikkagi eestikeelne gümnaasium," ütles MTÜ Toila Gümnaasiumi Heaks esindaja Piret Toovis.

Toila volikogus on 17 liiget. Koalitsioon on seni tehingut riigiga pooldanud ja neil on volikogus 10 häält.

"Kui me täna seda otsust ei tee, siis tegelikult meil tulevikus seda võimalust ei ole. Ja vahel tuleb raskeid otsuseid teha. Toila vallal ei ole võimalik gümnaasiumi üleval pidada. Ja kui tõesti kunagi tuleb Toila valda jälle nii palju inimesi, et meil on siia gümnaasiumi vaja, no siis ehitatakse see gümnaasium," ütles vallavolinik Anneki Teelahk.

Vallavolikogu opositsioon on lapsevanemate poolel ja ähvardab vallajuhte umbusaldusega.

"Ma arvan, et protsess, mis täna on käima lükatud – gümnaasiumiastme sulgemine –, on tehtud täiesti vales järjekorras. Oleme alustanud investeeringutest, karpidest, mingitest maatükkidest ja me oleme jätnud tagaplaanile kogukonna ja õpilased. Siin juhid peavad vastutama sellise protsessi korraldamise eest," ütles vallavolinik Tiit Salvan.

Kui vallavolikogu otsustab gümnaasiumi sulgeda, peavad Toila noored haridusteed jätkama Jõhvis, Kohtla-Järvel või Sillamäel.