Toila gümnaasiumist saab põhikool

Toila gümnaasiumi sulgemine läks läbi napi häälteenamusega: üheksa poolt ja seitse vastu. Alates 2026. aasta septembrist jätkab Toila kool põhikoolina.

Gümnaasiumi kaitsjad lootsid viimase hetkeni, et volinikud võtavad neid kuulda. Pettumus on suur, sest maakonna torukoolidesse lapsi panna ei soovita.

"Kõik eestlased, kes Toila vallavolikogus on, panid kinni viimase eesti gümnaasiumi, eestikeelse keelekeskkonnaga gümnaasiumi Ida-Virumaal. Kogukond on meil katki Toila vallas ja ma ei näe, et kogukond saaks teha edasi tööd selle vallavalitsusega. Kaebame otsuse edasi," ütles MTÜ Toila Gümnaasiumi Heaks esindaja Piret Toovis.

Opositsiooni hinnangul eelistas volikogu kogukonna huvidele raha, kuna gümnaasiumi sulgemise eest annab riik vallale kuus miljonit eurot kaasaegse põhikooli ehitamiseks.

"Ju siis suunamudija riik on vallavalitsustele mudinud piisavalt nii palju, et vallavalitsused kopeerivad riigi mudelit, võimalikult palju sulgeda ja hoida kokku. Aga tegelikult sellega ei hoita kokku, vaid vastupidi, kaotatakse elanikkonna pealt," kommenteeris Toila volikogu liige Roland Tarum.

Gümnaasiumi sulgemise poolt hääletanud volinikud kinnitavad, et raske otsus tehti just kogukonna huvides.

"Uus kaasaegne koolimaja on pigem kogukonnale kingitus, kuhu hea meelega tulevad ka uued elanikud, kes toovad oma lapsed siia kooli. Lihtsalt ma saan aru nende hirmudest, et gümnaasiumiosa suletakse. Paraku elanike arvu vähenemine selle tingib. See on raske otsus," ütles volikogu esimees Etti Kagarov.

Toila kooli gümnaasiumiastmes õpib praegu 57 õpilast. Lähimad riigigümnaasiumid asuvad Jõhvis, Kohtla-Järvel ja Sillamäel.