Kohus jättis Toila kooli gümnaasiumiosa sulgemise otsuse jõusse

Kohtu teatel võib kohtuotsuse kohta esitada Tartu ringkonnakohtule 30 päeva jooksul apellatsioonkaebuse. Viimane päev apellatsioonkaebuse esitamiseks on 30. mai.

Toila vallavanem Eve East jäi kohtu otsusega rahule ja kommenteeris seda järgmiselt: "Mul on tõesti hea meel, et meie noored saavad uue ja kaasaegse koolikeskkonna."

East viitas sellele, et kui Toila volikogu kiitis gümnaasiumiosa sulgemise heaks 2024. aasta kevadel häältega üheksa poolt ja seitse vastu (üks volikogu liige puudus istungilt), siis seda otsust põhjendati lisaks vähenevale laste arvule ka sellega, et gümnaasiumiosa sulgemine oli riigi tingimuseks, et saada toetust Toilasse uue koolimaja ehitamiseks.

Toila kooli sulgemise vaidlustas kohtus 25 Toila gümnaasiumi lapsevanemat. Kohtusse minemist põhjendati kogukonna vähese kaasamisega, et otsuse tegemisel lähtuti ebaõigetest andmetest ja jäeti arvestamata mõju nii sisejulgeolekule kui ka laste koolitee pikkusele. Toonitatud on sedagi, et Ida-Virumaalt kaob viimane eestikeelse õpikeskkonnaga gümnaasium, kus õpib eesti kodukeelega lapsi rohkem kui vene kodukeelega lapsi.



Toila kooli lastevanemate esindaja Piret Toovise sõnul tegi teda kohtu otsus mõistagi väga kurvaks. "Esimese hooga võib pärast otsusega tutvumist vaid öelda, et head meelt teeb see, et kohtunik mõne meie seisukohaga siiski nõustus," ütles ERR-ile esimesi kommentaare andes Toovis.

Gümnaasiumiosa juba suletakse, uue koolimaja kavand on selgunud

Toila vald on Toila kooli gümnaasiumiosa sulgemise protsessi juba alustanud ja 2026. aasta sügisest peaks haridusasutus jätkama tööd põhikoolina.

Praegu käib Toila valla ainsas gümnaasiumis 238 õpilast, neist 201 õpib põhikooliosas ja 37 õpivad gümnaasiumiosas. Sel kevadel gümnaasiumi lõpetavaid abituriente on 12. 11. klassis käib 19 õpilast ja nemad saavad gümnaasiumi kodukoolis lõpetada.

10. klassis käib kuus õpilast, kes tulid sügisel kooli hoolimata teadmisest, et nad praeguse seisuga peavad pärast 11. klassi otsima endale uue kooli.

Sel kevadel korraldas Eesti arhitektide liit koostöös Toila vallavalitsusega Toila põhikooli koolimaja arhitektuurikonkursi, mille eesmärk oli kujundada kool 180-200 õpilasele ja 35 pedagoogilisele töötajale.

30 konkursile laekunud töö seast sai peapreemia 13 000 eurot ideelahendus "Kooliveer", mille tegid Margit Aule, Rasmus Ink, Andreas Krigoltoi, Viktoria Ugur, Carl Deion Jõekallas ja Kristi Merilo arhitektuuribüroost LUMIA, Edgar Kaare maastikuarhitektuuribüroost TajuRuum ja György Jakabfi arhitektuuribüroost Futu.

10 000 euro suuruse teise koha preemia sai arhitektuuribüroo KUU (autorid Liis Juuse, Johannes Madis Aasmäe, Joel Kopli, Koit Ojaliiv ja Juhan Rohtla) töö märgusõnaga "Embus" ja 7000 euro suurune kolmanda koha preemia kuulus tööle "Hobuseraud" (autorid Eva Kedelauk ja Kristel Niisuke arhitektuuribüroost Nikita Atikin).

Kava kohaselt 2027. aastal valmiva koolimaja maksumuseks on arvestatud 7,7 miljonit eurot.