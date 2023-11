Norstati reitingud: Isamaa möödus Reformierakonnast

Norstati küsitlustulemuste põhjal on kõige populaarsem erakond on jätkuvalt EKRE, kelle toetus on kaks kuud püsinud 23-24 protsendi vahel, ent Isamaa toetus jätkas kümnendat nädalat järjest tõusu ning möödus reitingutabelis Reformierakonnast.