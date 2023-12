Sõja tõttu täitusid Vene tänavad verejanuliste retsidivistidega

Moskva hangib vanglatest kahuriliha ning seetõttu jõuavad kurjategijad rindele sõdima. Kui selliste võitlejate leping saab läbi, siis nad saavad armu ning ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et Vene tänavatel luusivad nüüd ringi tuhanded lahingukogemusega kurjategijad.

Augusti alguses toimus Venemaa loodeosas massimõrv, politsei leidis kuue inimese surnukehad. Üks kahtlusalune on endine vang Igor Sofonov , kes käis Ukrainas sõdimas. Sofonov liitus Storm-Z üksusega ning pärast anti talle Putini määrusega armu.

Sofonov naasis Venemaale, koos temaga on Venemaale sama skeemi alusel naasnud ligi 30 000 kurjategijat. Enamik neist pole oma elus uut lehekülge pööranud ning terroriseerivad nüüd kohalikke inimesi.

Kohtudokumentide kohaselt avas üks mees kohvikus tule, üks inimene sai surma, üks inimene sai haavata. Teist vangi süüdistatakse kahe tüdruku vägistamises. Veel üks mees kallas bensiiniga üle oma õe ning pani ta siis põlema.

"Ma ei tunne end turvaliselt. Meie tänavatel kõnnivad ringi tuhanded kurjategijad," ütles Venemaal elav Anna Pekarjova. Hiljuti tappis varem süüdimõistetud mõrvar tema vanaema.

Sofonovi ema rääkis, et sellised mehed, nagu tema poeg, peaksid jääma vanglasse. Kohalikud elanikud muretsevad, et vanglasse sattumise korral võib Sofonov taas minna Ukrainasse. Ellujäämise korral võib Sofonov oma kodukanti jälle tagasi minna, vahendas The Wall Street Journal.

Moskva värbas vanglatest kahuriliha ka teise maailmasõja ajal. Sarnast praktikat rakendasid ka Napoleon ja Hitler. Putin järgib Stalini eeskuju ning Venemaa vanglates jääb nüüd taas rahvast üha vähemaks. Vanglast vabanesid ka mõned rahvusvaheliselt tuntud kurjategijad. Hiljuti sai Putinilt armu Sergei Hadžikurbanov, kes mõisteti süüdi uuriva ajakirjaniku Anna Politkovskaja 2006. aastal toime pandud mõrvas.

Süüdimõistetud kurjategijad panevad Ukrainas samuti toime sõjakuritegusid. Endine Wagneri võitleja ütles, et pärast Soledari vallutamist korraldas tema üksus tsiviilelanike seas tõelise veresauna.

Lahingukogemuse tõttu saavad endised vangid ka väita, et nad on Venemaa patrioodid. Mõned endised vangid käivad nüüd koolides loenguid andmas.