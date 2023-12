Kreml lükkas tagasi USA pakkumise kahe ameeriklase vabastamiseks

Asjaga kursis olevad inimesed ütlesid ajalehele The Wall Street Journal, et USA pakkumine hõlmas vangide vahetust.

"Viimaste nädalate jooksul tegime Pauli ja Evani vabastamiseks uue ettepaneku. Venemaa lükkas selle ettepaneku tagasi," ütles välisministeeriumi pressiesindaja Matthew Miller.

USA pole varem avalikult tunnistanud konkreetse pakkumise tegemist, mille eesmärk on tuua tagasi kodumaale nii Gershkovich kui ka Whelan. Gershkovich on ajalehe The Wall Street Journal ajakirjanik ja Whelan on USA endine merejalaväelane.

Moskva ja Venemaa Washingtoni saatkond ei vastanud ajalehe The Wall Street Journal kommentaaritaotlustele.

Vene võimud vahistasid 31-aastase USA kodaniku Gershkovich 29. märtsil kahtlustatuna spionaažis. USA, Gershkovichi tööandja ajaleht The Wall Street Journal ja ajakirjanik ise on spionaažisüüdistused kindlalt tagasi lükanud. Hiljuti pikendas Kreml Gershkovichi kinnipidamist veel kahe kuu võrra.

Kreml vahistas Whelani 2018. aastal. 2020. aastal mõistis Vene kohus Whelani spionaažis süüdistatuna 16 aastaks vangi. USA on Whelani kinnipidamise hukka mõistnud öeldes, et tõendid tema vastu ei ole piisavad.