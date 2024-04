Jana Toom Sillamäel: vene vähemuste õigusi on Euroopas praegu raske kaitsta

Pühapäeval Narvas ja Sillamäel valijatega kohtunud keskerakondlasest Euroopa Parlamendi saadik Jana Toom ütles esinemistel, et praegu on vene vähemuste õigusi Euroopas väga raske kaitsta ning Eesti võib natsionalistliku meelsuse tõttu teha Venemaa kodanike suhtes negatiivseid otsuseid, kirjutab ajaleht Põhjarannik.

Toom rääkis Sillamäe kohtumisel saalitäie peamiselt venekeelse rahvaga, et, praegu käib ka Euroopa Parlamendis jaht Vene agentidele. "Euroopa Parlament otsib luubiga Vene spioone," sõnas Eesti saadik europarlamendis, lisades, et see sai erilise hoo sisse pärast seda, kui ilmnesid faktid Läti saadiku Tatjana Ždanoka kontaktide kohta Venemaa eriteenistustega.

"Praegu peab seal olema väga ettevaatlik. Sest kui sa saad Vene agendi sildi külge, siis sa võid esineda ja rääkida mida tahes, aga see ei pääse mõjule, sest keegi lihtsalt ei kuula enam sind," ütles Toom.

Toomi sõnul on praegu on selline aeg, kus Venemaa agressioonisõja tõttu venelasi kogu Euroopas kardetakse.

"Ja õigesti kardetakse! Veel rohkem peaks kartma!" hõikas üks vanem naine saalist selle peale.

Toom püüdis vastuseks selgitada, et karjumise ja hirmu külvamisega midagi ei võida. "Mida me sellega saavutame? Kujutage ette, et siin saalis istub vaikselt nurgas mõni eesti ajakirjanik ja homme ilmuvad kusagil Delfi portaalis sellest suured pealkirjad, et venelasi peab kartma! Peame tegema nii, et meid ei kardetaks, ja tegutsema seaduse raames," kinnitas Toom.

Kui Toomilt küsiti, kas Euroopa Parlament saab takistada Vene ja Valgevene kodanikelt hääleõiguse äravõtmist kohalikel valimistel, vastas saadik, et sealt ei tasu mingit reaktsiooni oodata. "Seda peetakse julgeolekuküsimuseks. Kui eestlased suudavad tõendada, et see ohustab riigi julgeolekut, siis on see eriolukord," rääkis Toom.

Toom ütles ka, et on vastu sellele, kuidas praegu kavandatakse hariduses üleminekut täielikult eestikeelsele õppele: "Saame aru, et vene kooli rong on läinud. Selle nimel oleks pidanud varem hakkama tegutsema. Kuid üleminek peab olema humaanne ja peaks toimuma järk-järgult."

Toomi tehaks sõnul teeb Eesti riik reformi käigus paljudele eesti keelt mitte oskavatele õpetajatele liiga, kui nad vallandatakse sobimatuse tõttu, maksmata isegi hüvitist. "Me aitame ja läheme kohtusse," lubas Toom.

Jana Toom on Keskerakonna Euroopa Parlamendi valimisnimekirjas viimasel kohal, kuid just temal on küsitluste ja varasemate valimistulemuste põhjal parimad võimalused saada oma erakonnale mandaat.