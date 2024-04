Läänemets: teen ettepaneku tunnistada Moskva patriarhaat terroriorganisatsiooniks

Moskva patriarhaadi Eesti õigeusu kiriku (MPEÕK) esindaja kinnitas teisipäeval antud pressikonverentsil, et MPEÕK ei allu otseselt Moskva patriarhile ning ei saa ka vastutada tema Venemaa sõda Ukrainas toetavate avalduste eest. Sellega lükkas kirik sisuliselt tagasi Läänemetsa nõudmise lahkuda Vene patriarhi Kirilli alluvusest.

Läänemets ütles "Esimeses stuudios", et lähtudes siseministeeriumi ekspertiisist ja värskelt temani jõudnud kaitsepolitsei hinnangust ei jää tal siseministrina muud üle, kui asuda ise tegutsema, et sidemed MPEÕK-i ja Moskva patriarhi vahel läbi lõigata.

"Arvestades kogu konteksti ei ole mul siseministrina võimalik midagi muud teha, kui teha ettepanek riigikogule, et nad kuulutaks Moskvas tegutseva patriarhaadi oma tegevuses terroristlikuks ja terrorismi toetavaks ja sellest tulenevalt saaks siseminister minna kohtusse ja teha ettepaneku siin tegutseva kirikuorganisatsiooni tegevuse lõpetamiseks. See ei puuduta kogudusi, see ei tähenda, et kirikud pannakse kinni, aga see tähendab seda, et side Moskvaga saab läbi lõigatud," lausus Läänemets.

"Me peame aru saama, et täna Moskva patriarhaat allub Vladimir Putinile, kes põhimõtteliselt juhib terroristlikku tegevust maailmas," lisas ta.

Läänemetsa sõnul on riigikogu varem võtnud vastu sarnase avalduse ning tunnistanud Venemaa terroristlikuks riigiks.

Läänemetsa sõnul on kahe aasta jooksul, mil ta siseministri ametis on olnud, tulnud neljal korral julgeolekuküsimustes MPEÕK-i esindajad välja kutsuma. Aprillis Venemaa õigeusu kirikukogu vastu võetud avaldus aga viis olukorra julgeoleku mõttes uuele tasandile.

"Kui võtame paralleeli, siis islamiterroristid, kes ütlevad, et neil on püha sõda läänemaailma, läänemaailma väärtuste vastu, siis täna ei erine Moskvas tegutsev patriarh ja patriarhaat mitte millegi poolest islamiterroristidest," lausus ta.

Läänemetsa sõnul on MPEÕK-i kogudusi Eestis erinevaid ja nende sisemist toimimist otseselt Moskvast ei mõjutata, kuid MPEÕK-i alluvus Moskvale tähendab siiski ohtu ka Eesti julgeolekule. MPEÕK-il on tema sõnul Eestis üle 100 000 järgija.

"Me peame aru saama, et kui patriarh Kirill on Moskvas kirikupea, siis ükskõik mida Eestis kogudustes räägitakse, see (Kirilli) sõnum on väga jõuline ja tugev ja see kindlasti jõuab inimesteni ja see on millest teatud inimesed (ka Eestis) lähtuvad. /.../ Meil on alust kahtlustada, et (Venemaalt) valmistatakse ette palju suuremateks asjadeks ette (õigeusklike) kogukonda ja see puudutab ka Eestit," lausus Läänemets.