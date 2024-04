Teisipäeval rivistus Ukraina abi taha rohkem vabariiklasi kui veebruaris

USA senat kiitis teisipäeva hilisõhtul heaks 61 miljardi dollari suuruse abipaketi Ukrainale. Poolt hääletas 79 senaatorit, vastu oli 18 senaatorit. Poolt hääletas 48 demokraadist senaatorit ja 31 vabariiklast.

Vastu hääletas 15 vabariiklasest senaatorit. Nendega ühinesid kaks demokraati, senaatorid Jeff Merkley ja Peter Welch. Samuti hääletas eelnõu vastu sõltumatu senaator Bernie Sanders, vahendas ABC News.

Uuema põlvkonna vabariiklased hääletasid pigem eelnõu vastu. Näiteks senaatorid J.D. Vance ja Josh Hawley ei toetanud paketti. Meelt muutis aga üheksa vabariiklasest senaatorit. Vabariiklaste presidendikandidaat Donald Trump ei seisnud samuti eelnõule vastu, kuna esindajatekoja vabariiklased võtsid tema ettepaneku omaks ning muutsid osa Ukraina abipaketist laenuks.

Näiteks vabariiklane Markwayne Mullin toetas seekord paketti, kuigi veebruaris hääletas veel sellele vastu. "Meie lähenemine seekord oli veenduda, et poliitika on paika pandud, mis tähendab, et president Trump oli pardal," rääkis Mullin.

Mitmed vabariiklased nõudsid veebruaris, et liitlaste abistamise eelnõu sisaldaks piirijulgeoleku meetmeid. Samas ka näiteks vabariiklasest senaator James Lankford muutis seekord meelt ja hääletas teisipäeval eelnõu poolt. Ta ütles, et ei taha karistada "Iisraeli ja Ukrainat" piirisätete puudumise tõttu.

Eelnõu taha joondus seekord ka senaator Lindsey Graham.

"On palju lihtsam minna tagasi koju ning öelda: kuulge, me palume inimestel võimaluse korral meile raha tagasi maksta. See on lihtsalt palju parem pakett. "See on Iisraeli jaoks viimistletum," ütles Graham.

Senati vabariiklaste juht Mitch Mcconnell toetas eelnõu juba veebruaris. Mcconnell ütles teisipäeval pressikonverentsil, et vabariiklased on isolatsionismist üle saanud. Ajakirjanikud uurisid senaatorilt, miks mõned vabariiklased viivitasid eelnõu toetamisega ning Mcconnell kritiseeris siis poliitikakommentaatorit Tucker Carlsonit. Mcconnelli sõnul tegeles Carlson Ukraina demoniseerimisega.

"Tal oli tohutu auditoorium, see veenis paljusid reavabariiklasi, et see (Ukraina abistamine) võib-olla viga," ütles Mcconnell.

Demokraatide toetus Ukrainale püsib tugev. Demokraatide liider Chuck Schumer ütles, et kui sai selgeks, et Venemaa võib aasta pärast olla Poola piiril, siis hakkasid asjad muutuma, vahendas Politico.

"See tugevdas peavoolu vabariiklaste otsustavust," ütles Schumer.

Demokraatide fraktsiooni kuuluv Bernie Sanders hääletas siiski vastu, kuna pole rahul Iisraeli sõjalise tegevusega Gaza sektoris. Ta ei toeta seda, et USA saadab eelnõu raames relvastust ka Iisraelile, vahendas The Wall Street Journal.