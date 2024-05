Iisrael: ICC taotlus Netanyahu vahistamiseks on ajalooline häbiplekk

Karim taotleb vahistamismäärust lisaks ka Iisraeli kaitseministri Yoav Gallanti ja Palestiina islamistliku äärmusrühmituse Hamas juhtide suhtes.

Iisraeli välisministri Israel Katzi sõnul on tõsiasi, et Khan üldse nimetab juudiriigi peaministrit ja kaitseministrit koos Hamasi põlastusväärsete natsikoletistega samas lauses ajalooline häbiplekk, mida mäletatakse igavesti.

Khan ütles varem, et taotleb Netanyahu ja Gallanti suhtes vahistamismäärust seoses kuritegudega, mille seas on näljutamine, sihilik tapmine ja mõrv.

Katz mõistis ICC prokuröri teate hukka kui skandaalse otsuse, mis võrdub otserünnakuga 7. oktoobri ohvrite vastu, kes surid, kui Hamas ründas üllatuslikult Lõuna-Iisraeli alasid ning vallandas Gaza sõja.

Minister lisas, et Iisrael loob erikomisjoni võitlemiseks ICC prokuröri püüdluste vastu vahistamismäärust taotleda ning samuti, et juudiriik asub seda diplomaatiliselt tagasi tõrjuma, kirjutab AFP-BNS.

Katz märkis, et kavatseb rääkida maailma juhtivate riikide välisministritega, nii et nad seisaksid vastu prokuröri otsusele ning teataksid, isegi kui määrus väljastataks, et nad ei kavatse seda rakendada Iisraeli riigi liidrite suhtes, vahendab ajaleht.

Iisraeli president Isaac Herzog kritiseeris Khani otsust kui näidet sellest, kuidas rahvusvahelist kohtusüsteemi ähvardab kokkuvarisemine. "See ühepoolne käik esindab ühepoolset poliitilist sammu, mis julgustab terroriste kõikjal maailmas," ütles Herzog avalduses. "Igasugune katse tõmmata paralleele nende jõledate terroristide ja Iisraeli demokraatlikult valitud valitsuse vahele on ennekuulmatu ning seda ei saa keegi aktsepteerida."

Iisraeli sõjakabineti ministri Benny Gantzi sõnul on ICC prokuröri taotlus "ajalooline kuritegu".