ERJK: Euroopa raha eest ei või kunagi ühtegi saadikut reklaamida

ERJK hinnang sündis olukorrast, kus kevadel ilmusid Eestis Euroopa Parlamendi liikme, sotsiaaldemokraat Sven Mikseri pildiga reklaamid. Reklaamide eest pidi tasuma Euroopa Parlamendi Sotsiaaldemokraatide ja Demokraatide (S&D) grupp.

Kui ERJK pöördus Mikseri poole, et saada kampaania kohta rohkem infot saamaks aru, kas tegu on keelatud annetusega või mitte, teatas Mikser 22. aprillil, et tegemist ei olnud tema isikliku valimiskampaaniaga, vaid S&D grupi teavituskampaaniaga, mille eesmärk oli tähistada 20 aasta möödumist Euroopa Liidu suurimast laienemisest ja Eesti liitumisest Euroopa Liiduga.

Lisaks ütles Mikser, et teavituskampaania toimus enne Euroopa Parlamendi valimiste aktiivse agitatsiooni perioodi, ehk enne kandidaatide registreerimist. Lisaks ei kajastatud selles Mikseri sõnul ühtegi Eestis registreeritud erakonna nime ega sümboolikat ning ei kutsutud kedagi kellegi poolt valima.

Viimaks teatas Mikser, et kuigi tema hinnangul oli kõik korrektne, otsustas ta peale ERJK huvi ülesnäitamist selle kampaania vastu, et tasub kõik kampaania kulud isiklikest vahenditest.

ERJK ütleb vastuses Mikserile, et kuna erakonnaseadus ei sätesta ajalist piirangut valimiskampaaniate läbiviimises, siis kõik poliitilisse ametisse pürgijad on poliitiliselt aktiivsed kogu aeg. Ehk ei ole vahet, kas on nii-öelda aktiivne agitatsiooniperiood või mitte ja keelatud annetus on kogu aeg keelatud annetus.

Lisaks teatas ERJK, et kampaaniakulud on kõik kulud, mis teenivad kampaania eesmärki ja on realiseeritud kampaania käigus, sõltumata nende kulude tekkimise ajast ehk valimiskampaania ajast.