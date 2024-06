Algav nädal tuleb jahedavõitu ja vesine

Öö vastu esmaspäeva tuleb Eestis üpriski heitliku ilmaga. Pilvisus on vahelduv, paiguti on udu ning sajab hoovihma. Kusjuures sadu on kohati tugev ning sekka võib ka rahet tulla. Lääne-Eestis esineb ka äikest. Puhub edela- ja lõunatuul 3 kuni 9, puhanguti 13, saartel ja rannikul 8 kuni 15, puhanguti 22 meetrit sekundis. Õhusooja on 5 kuni 10, rannikul kuni 13 kraadi.

Esmaspäeva hommikul on vahelduva pilvisusega ilm ning mitmel pool sajab hoovihma. Puhub edela- ja lõunatuul 5 kuni 10, iiliti 15, saartel ja rannikul 6 kuni 13, iiliti 18 meetrit sekundis. Sooja on hommikul 11 kuni 14 kraadi.

Vahelduv pilvisus ja hoovihmad jätkuvad ka päeval ning lisaks võib ka äikest tulla. Tuul puhub edelast ja lõunast kiirusega 5 kuni 11, iiliti 15, saartel ja rannikul 6 kuni 13, iiliti 18 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 14 kuni 20 kraadi.

Õhtul pilvisus küll paiguti hõreneb, kuid hooti sajab ikka vihma. Puhub edela- ja lõunatuul 4 kuni 10, puhanguti 14, saartel 6 kuni 12, puhanguti 18 meetrit sekundis. Termomeeter näitab plusskraade 14 kuni 19.

Ka järgnevail päevil on pilvisus vahelduv. Kui teisipäeval koonduvad hoovihmad pigem Lääne- ja Põhja-Eesti kohale, siis kolmapäevast on hoogsademeid oodata juba üle Eesti.

Teisipäeval on sooja keskmiselt 18, nädala keskel 17 ning reedel 19 kraadi.