Kristina Kallas kandideerib Eesti 200 esimeheks

"Ma täna erakonna liikmetele andsin teada, et ma eelseisval üldkogul kandideerin erakonna esimeheks. Tegin seda koos selgitusega, et miks üldkogu 31. augustil toimub ja mis plaanid meil selleks vaja ära teha on," ütles Kallas ERR-ile.

Sellise maailmavaatega erakonda nagu Eesti 200 on Eestis poliitmaastikul hädasti vaja. Nii liberaalselt kui ka tegelikult majanduslikult paremal. Ja need suured ülesanded, mis meil ikkagi Eesti riigi ja valitsemise juures ees seisavad, milleks kõige suurem ülesanne on ikkagi riigi rahanduse jätkusuutlikule kursile tõstmine. Selliste muutuste eestvedamiseks on meil ikkagi Eesti 200 suguseid,

erakondi Eestis vaja. Nii et ma olen valmis seda vastutust võtma ja seda eest vedama," põhjendas ta oma kandideerimist.

Kallas ütles, et ka temale tuli suure üllatusena Hendrik Terrase allkirjade kogumine, et tuua erakonna erakorraline üldkogu 31. augustilt 7. juuli peale.

"Ma kuulsin seda eile paari liikme käest, kellele Hendrik oli helistanud ja palunud seda allkirja sinna panna. Tuli üllatusena," ütles Kallas.

"7. juulil me kohe mitte kuidagi seda korraldada ei saa, sellepärast et meil ei ole

ministreid riigis. Margusel (Margus Tsahkna - toim.) on NATO tippkohtumine.

Minul on Saksamaal hariduse tippkohtumine, kus ma pean Eesti riiki esindama," lausus Kallas.

Erakonna põhikirja järgi on 10 protsendil erakonna liikmetel õigus üldkogu kokku kutsuda.

Kallas selgitas, et see eeldab avalduse tegemist juhatusele ja juhatus teeb otsuse, millel see erakorraline üldkogu kokku kutsutakse. "Aga kuna juhatus on juba kokku kutsunud erakorralise üldkogu, siis on praegu natuke segane, et mis Hendriku taotlus tähendab," ütles Kallas.

Hendrik Terras algatas paar päeva tagasi Eesti 200-s allkirjade kogumise, et praegu augusti lõppu plaanitud erakorraline üldkogu korraldada juba 7. juulil, kus ta tõenäoliselt ka ise esimeheks kandideerib. Teisipäeval ennelõunaks oli Terrasel kogutud 115 allkirja.