Hanimägi Tallinna Sadama kohtuasjast: see on õiguslik läbikukkumine

Hanimägi nimetas neljapäevast Harju maakohtu otsust õiguslikuks läbikukkumiseks prokuratuuri poolt ning leidis, et nüüd tuleb analüüsida, kas läbikukkumise põhjused on vananenud seadusandluses, nagu märkis endine peaprokurör Lavly Perling, või prokuratuuris endas.

"Ma arvan, et see on õiguslik läbikukkumine. Kindlasti tuleb analüüsida, miks see juhtus, kuidas see juhtus. Aga selge on see, et Eesti inimestele on see õiguslikult küsitav ja tekitab suuri küsimusi, et miks sellised mammutmenetlused toimuvad ja miks need ei jõua oodatud lõpuni. Igal juhul on see juriidiline läbikukumine, mida tuleb analüüsida," lausus Hanimägi.

Seda, kes peaks vastutama või mis oleks lahendus tulevikus taoliste läbikukkumiste vältimiseks, on veel vara öelda, nentis Hanimägi.

"Konkreetseid lahendusi on vara pakkuda, et kas ja kes peab vastutama või milliseid seaduseid tuleb muuta. Aga olukorda tuleb kindlasti analüüsida. Veel kord – inimeste õiglustunne on samamoodi oluline. Ja kui tekivad mammutmenetlused, mis kestavad aastaid ja tuleb ühel hetkel välja, et kulutatud on väga palju raha, hävitatud väga palju inimeste tervist, õiglustunnet ja siis jõuame sellise tulemuseni, ei saa ka seadusandja sellest mööda vaadata. Me peaksime vaatama, kus kitsaskohad on – kas on need prokuratuuris, seadusandluses või milleski muus ja tegema need asjad korda," lausus Hanimägi.

Tallinna Sadama kohtuasi tuleb kindlasti jutuks ka õiguskomisjonis, lisas ta.

"Õiguskomisjon kohtub tihti ka prokuratuuriga ja kindlasti ühel või teisel moel me seda arutame," ütles Hanimägi.

Prokuratuuri tööle üldist hinnangut Hanimägi ei soovinud seadusandjana anda, kuid nentis, et murekohti on olnud, märkides ära sellesama Tallinna Sadama kohtuasja ja ka Kajar Lemberi juhtumi.

"Prokuratuur on andud oma hinnangu, miks asjad on veninud, miks probleemid tekkinud. Aga ühiskonnas on omad ootused ja minu hinnangul ei ole suutnud prokuratuur neid täita. Ja me peame arutama, kas ja kuidas me sooviksime neid ühiskonna ootusi täita. Pean silmas menetlustähtaegasid või olukorda, kus avalikkusel on olnud väga tugev teadmine mingist süüdistusest, mis ei ole kuhugi väga jõudnud," lausus Hanimägi.