Elroni rongid saavad tippkiirusel sõita loodetust üheksa kuud hiljem

"Uued rongid toome liinile, kui taristuehitaja on elektrifitseerimisega valmis saanud. Nemad jõuavad liini Tartuni valmis järgmise aasta augustis," ütles Elroni juhatuse esimees Lauri Betlem.

Varem on ERR kirjutanud, et kiired rongid võivad jõuda liinile juba 2025. aasta alguses.

Taristut ehitab ehitusfirma GRK.

"Eesti teeb suurt pööret rongiliikluses, millega soovime suurendada siseriiklikku rongireisijate arvu individuaalautode kasutajate arvelt praeguselt 8 miljonilt 20 miljoni reisijani aastal 2035. See aitab vähendada transpordisektori süsinikuheidet ja sellega aitab kaasa Eesti kliimaeesmärkide saavutamisele," ütles Betlem.

"Et see oleks võimalik, on juba mõnda aega investeeritud nii taristusse kui ka oleme tellinud 16 uut reisirongi. Täpsustatud ajakava järgi saame saata need teenindama Tallinn–Tartu liini alates 2025. aasta septembrist pärast taristu valmimist," lisas Betlem.

Aastatel 2024-2026 õgvendatakse ja rekonstrueeritakse raudteed nii Tallinn- Viljandi, Tallinn-Tartu kui ka Tallinn-Narva suundadel.

Lääne- (Tallinn-Paldiski/Turba/Kloogaranna), ida- (Tallinn-Narva) ja lõunasuuna (Tallinn-Tartu/Koidula/Valga) taristu omanikul AS Eesti Raudtee on samaaegselt käimas mitmeid suuri projekte, mille eesmärk on tõsta rongide liikumiskiirust kuni 160 kilomeetrit tunnis.

Selleks elektrifitseeritakse, õgvendatakse ja uuendatakse raudteed, ehitatakse ümber raudteeplatvorme, moderniseeritakse liiklusjuhtimissüsteeme ja lisatakse ohutusvarustust ülesõidukohtadele tõkkepuude ja fooride näol.

"Et Tallinnast saaks sõita Tartusse ja Narvasse kuni 160 kilomeetrit tunnis elektrifitseeritud raudteel, on Eesti Raudtee juba investeerinud ning investeerimas kokku 500 miljonit eurot Euroopa Liidu, Eesti riigi ja Eesti Raudtee omavahendeid," märkis AS Eesti Raudtee juhatuse esimees Kaido Zimmermann.

2025. aasta veebruaris valmib elektrifitseeritud raudtee Tapalt Jõgevani, kus saab alustada uute kahesüsteemsete (3 kV/25kV) Škoda rongide testimist 25 kV kontaktvõrgu piirkonnas.

"Hiljemalt augustis 2025 valmib elektrifitseeritud raudtee Tartuni ja 2025. aastal alustame ka Tapa-Narva vahelise raudtee taristutöödega," lisas Zimmermann.

"Kindlasti toovad need kaasa mõningast ebamugavust reisijatele, kuid mõne aasta pärast aitavad need investeeringud parandada reisikogemust, vähendada sõiduaega ja muuta sõiduplaane paremaks," ütles Zimmermann.

Edelasuuna (Tallinn-Rapla/Türi/Viljandi) taristu omanik AS Edelaraudtee jaoks on tänavu ja tuleval aastal kõige olulisemaks taristutööks Rapla – Lelle raudteelõigu rekonstrueerimine, mille käigus varustatakse signalisatsiooniga ja tõkkepuudega kaheksa ülesõitu, ehitatakse ümber jaamateed ning raudteeplatvorme, õgvendatakse raudteed ja suuna tippkiiruseks rongidele saab 160 kilomeetrit tunnis.

"Oleme teinud kõik vajalikud ettevalmistused Tallinn-Rapla lõigu läbilaskevõime suurendamiseks ja ka taktgraafiku rakendamiseks," märkis AS Edelaraudtee juhatuse liige Rain Kaarjas. "Kokku investeerime Rapla-Lelle lõigu rekonstrueerimisse üle 30 miljoni euro."

Reisirongioperaator Elron investeerib rongipargi suurendamisse aastatel 2024-2026 kokku 146,8 miljonit eurot, mille eest Škoda Group tarnib 11 elektrilist kaugmaarongi ja 5 elektrilist linnalähirongi.

"Reisijat huvitab eelkõige kiire ja mugav kohalejõudmine ning hea sõiduplaan. Uute rongide ja moderniseeritava taristu toel saame hakata seda pakkuma ja näiteks oleme võtnud eesmärgiks jõuda Tallinn (Ülemiste)-Tartu ekspressliini sõiduajaks 1 tund ja 30 minutit," ütles Elroni juhatuse esimees Lauri Betlem.

"Tallinn-Tartu liini elektrifitseerimise lõppemisel ja uute rongide liinile toomisel saame hakata parandama ka teiste suundade sõiduplaane – näiteks tuua lisaväljumisi Tallinn-Narva ja Tallinn-Viljandi vahele," lisas Betlem.

Uute rongide ostu Elronile rahastatakse CO2 vahenditest ja Euroopa Liidu moderniseerimisfondist.