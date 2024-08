Sõja 906. päev: Ukraina purustas Venemaa Kurski oblastis kaks silda

Oluline laupäeval, 17. augustil kell 22.44:

- Ukraina purustas Kurski oblastis kaks silda;

- Zelenski sõnul tugevdab Ukraina oma positsioone Kurski oblastis;

- Boris Johnson kutsus lääneriike üles lubama Ukrainal rünnata Venemaa territooriumi kaugmaarakettidega;

- Saksa leht: tõenäoliselt ei kiida Saksamaa heaks täiendavat sõjalist abi Ukrainale;

- Ukraina kinnitusel lasi tema õhukaitse alla kõik Venemaalt saadetud 14 drooni;

- Ukraina eitab plaani kasutada räpast pommi;

- The Timesi väitel blokeerib Ühendkuningriigi soovi lubada Ukrainal kasutada Venemaa vastu kaugmaarakette Storm Shadow USA otsustamatus;

- Venemaa kurjustas Itaalia suursaadikuga;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1230 sõdurit.

Ukraina purustas Kuski oblastis kaks silda

Venemaa Kurski oblastisse tunginud Ukraina üksused purustasid seal kaks silda üle Seimi jõe, millega muutsid oluliselt keerulisemaks Vene relvajõudude liikumise piirkonnas.

Väidetavalt hävis Ukraina löökide tagajärjel Kurski oblastis Gluškovo rajoonis, Korenevost edelas kaks silda. Vene allikad väitsid reedel, et Ukraina hävitas sillad Gluškovos ja Zvannojes ning Gluškovo silla purunemist näitavad ka reedel avaldatud geolokatsiooniga videokaadrid, kirjutas USA mõttekoda Sõjauuringute Instituut (ISW) laupäeval.

Vene sõjablogijad tunnistasid oma postitustes, et sildade hävitamine raskendab Vene üksuste transpordi korraldamist piirkonnas, lisas ISW.

Ukraina õhuvägi avaldas laupäeval ka sotsiaalmeedias kaadrid ühe Kurski oblastis paikneva silla hävitamisest.

"Õhuväe lennukid osalevad aktiivselt sõjategevuses Kurski rindel. Ukraina piloodid andsid ülitäpseid lööke vaenlase tugipunktide, ladude, logistikakeskuste ja vaenulike varustusteede pihta," kirjutas Ukraina õhujõudude ülem, kindralleitnant Mõkola Oleštšuk sotsiaalmeediakanalis Telegram postitatud video juurde.

Venemaa välisministeerium teatas, et Ukraina kasutas Kurski oblastis Seimi jõge ületava silla hävitamiseks lääneriikide rakette, tõenäoliselt USA-s toodetud HIMARS-i raketisüsteemi.

"Esimest korda tabasid Kurski piirkonda läänes toodetud raketiheitjad, tõenäoliselt Ameerika HIMARS-id," ütles Vene välisministeeriumi pressiesindaja Maria Zahharova reede hilisõhtul sõnumirakenduses Telegram.

"Gluškovo rajoonis Seimi jõge ületava silla rünnaku tagajärjel hävis see täielikult ning evakueeritud tsiviilelanikkonda abistanud vabatahtlikud hukkusid," teatas ministeerium.

Ministeerium ei täpsustanud, mitu vabatahtlikku rünnaku tagajärjel hukkus.

Zelenski sõnul tugevdab Ukraina oma positsioone Kurski oblastis

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles laupäeval, et Ukraina väed tugevdavad oma positsioone Venemaa Kurski oblastis.

"Kindral Sõrskõi [Ukraina armee ülemjuhataja] teatas meie vägede positsioonide tugevdamisest Kurski oblastis ja stabiliseeritud territooriumi laienemisest," sõnas Zelenski.

"Tänahommikuse seisuga oleme täiendanud ka meie riigi vahetusfondi," lausus Zelenski, viidates Vene sõduritele, kelle Ukraina on kinni võtnud ja plaanib kasutada tulevastes vangide vahetustes. "Tänan kõiki sõdureid ja komandöre, kes võtavad Vene sõdureid vangi ja toovad niiviisi lähemale meie Venemaa poolt vangistatud sõdurite ja tsiviilelanike vabastamise."

Boris Johnson kutsus lääneriike üles lubama Ukrainal rünnata Venemaa territooriumi kaugmaarakettidega

Briti endine peaminister Boris Johnson kutsus USA-d ja Ühendkuningriiki üles lubama Ukrainal rünnata Venemaa territooriumi ATACMS-i ja Storm Shadow' rakettidega.

"Ainus viis liugpommide peatamiseks on tabada Vene lennukite kasutatavaid õhuväebaase. Ja ainus viis nende baaside tabamiseks on kasutada lääne relvasüsteeme, mis neil juba on," ütles ta Daily Mailile avaldatud teates. "Miks me ei tee seda? Miks me ei anna neile vabadust Venemaal asuvaid sõjaväeobjekte rünnata? Lõppude lõpuks on venelased Ukraina linnades – sõjaväebaasidest rääkimata – valimatult mõrvanud rohkem kui kaks aastat."

Johnson ütles, et Briti Challengerid murdsid tabu tankide saatmisel Ukrainasse ja et see oli Briti otsus anda tankitõrjerakette, mis julgustas teisi Euroopa riike andma relvi.

Ta kutsus Briti peaministrit Keir Starmerit "lõpetama mökutamist".

"Praegu on aeg, et Ühendkuningriik peaks uuesti sama tegema. Näitama üles juhtimist, näitama Storm Shadow'dega initsiatiivi ning ülejäänud meie sõbrad ja liitlased järgivad seda," kirjutas ta. "Kui Zelenski eelmisel kuul Suurbritanniasse tuli, oli ta hämmingus, kui Keir Starmer ütles talle, et tal on Ühendkuningriigi luba kasutada Storm Shadow' rakette Venemaa baaside vastu – kuid see luba tühistati mõni päev hiljem."

Saksa leht: tõenäoliselt ei kiida Saksamaa heaks täiendavat sõjalist abi Ukrainale

Saksamaa rahandusministeerium ei kavatse sel aastal eelarve kokkuhoiu ettekäändel heaks kiita täiendavat abi Ukrainale, teatas Saksa ajaleht Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) 17. augustil, viidates hangitud dokumentidele ja e-kirjadele ning nimetutele allikatele.

FAZ-i teatel saab Ukraina varem heakskiidetud abi, kuid Saksamaa kaitseministeeriumi täiendavaid taotlusi ei rahuldata.

Ukrainale antava uue abi võimalik külmutamine on toonud kaasa vaidluse Saksamaa valitsuses, teatas FAZ mitmele nimetule allikale viidates.

Berliin ei ole teemat kommenteerinud.

Ukraina kinnitusel lasi tema õhukaitse alla kõik Venemaalt saadetud 14 drooni

Ukraina õhutõrje lasi ööl vastu laupäeva alla kõik 14 Venemaalt väljasaadetud kamikaze-drooni Shahed, teatasid riigi relvajõud. Tiibraketti Iskander Ukraina tõrjuda ei suutnud ning see tabas Sumõ linna elukvartalit, vigastades vähemalt ühte inimest.

Ukraina õhuväe teatel tabati Vene droonid kuue oblasti kohal riigi lõuna- ja keskosas. Droonid olid Vene relvajõud välja tulistanud Primorsko-Ahtarskist, Jeiskist ja Kurski oblastist, kirjutas Ukraina õhujõudude ülem Nikolai Oleštšuk sotsiaalmeedias.

Ukraina tõrjub Venemaa väiteid kavandatavast räpase pommi kasutamisest

Ukraina välisministeerium lükkas reede õhtul ümber Venemaa väited, justkui valmistuks Kiiev ründama Vene tuumaelektrijaamasid ja kasutama niinimetatud räpast pommi.

"Oleme tunnistajaks järjekordsele hullumeelsele Venemaa propagandale Ukraina väidetavate plaanide kohta kasutada räpaseid pomme või rünnata tuumaelektrijaamu. Me lükkame ametlikult ümber need valeteated. Venemaa lõpetagu ohtlike valede levitamine," ütles välisministeeriumi pressiesindaja Heorhi Tihhi sootsiaalmeedias tehtud postituses.

Tihhi rõhutas, et Ukraina on alati olnud ja jääb tuumarelvade leviku tõkestamise lepingu pühendunud järgijaks.

"Mingeid räpaseid pomme meil ei ole ja me ei kavatse neid ka omandada. Kui Venemaa 2022. aastal esimest korda seda jama levitas, kutsusime kohale Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri (IAEA) missiooni, mis selle vale täielikult ümber lükkas," lisas Ukraina välisministeeriumi esindaja.

Reede pärastlõunal hakkas Venemaa propaganda levitama väiteid, et Kiiev kavatseb sihikule võtta Kurski ja Zaporižžja tuumajaamad. Väidete kohaselt kavatsevat Ukraina kasutada radioaktiivse materjaliga varustatud lõhkepäid, mis on juba transporditud Dnipropetrovski oblastis asuvasse Žovti Vodõ külla.

Räpaseks pommiks nimetatakse radioaktiivse materjaliga täidetud lõhkeseadeldist, mis plahvatades saastab oma ümbruskonna radioaktiivse materjaliga, muutes selle kiirgusohu tõttu elamiskõlbmatuks. Sellist pommi on erinevalt tuumapommist väidetavalt suhteliselt lihtne valmistada.

The Times: luba Ukrainal kaugrelvi kasutada seisab USA taga

USA blokeerib Ühendkuningriigi soovi lubada Ukrainal kasutada Venemaa vastu kaugmaarakette Storm Shadow, kirjutas väljaanne The Times laupäeval.

"Kuna läänes kasvab surve leevendada Ukrainale kehtestatud kaugmaarelvade kasutamise reegleid, ootab Suurbritannia enne ukrainlastele rohelise tule andmist USA heakskiitu," öeldakse The Timesi artiklis.

Londoni selline taotlus Washingtonile laekus rohkem kui kuu aega tagasi ja Briti ametnikud ootavad endiselt sellele vastust, kinnitas väljaandele üks Ühendkuningriigi valitsuse allikas.

Venemaa kutsus Kurski telereportaaži tõttu välja Itaalia suursaadiku

Vene välisministeerium kutsus reedel vestlusele Itaalia suursaadiku Moskvas seoses Itaalia telekanali reportaažiga Kurski oblasti piirkonnast, mille Ukraina üksused on enda kontrolli alla võtnud.

Suursaadikule avaldati "tugevat protesti", kuna Itaalia ringhäälingu RAI võttegrupp oli Moskva väitel sisenenud ebaseaduslikult Venemaale, et kajastada Vene välisministeeriumi pressiteate sõnastuse kohaselt "Ukraina sõdurite kriminaalset terrorirünnakut Kursi oblasti vastu".

Venemaa välisministeerium lisas, et "pädevad asutused võtavad vajalikke samme selgitamaks välja RAI töötajate sooritatud kuritegude kõik asjaolud, et hinnata õiguslikku olukorda ja võtta kasutusele kohased meetmed".

RAI andis kolmapäeval eetrisse eksklusiivse telereportaaži, näidates ajakirjanikke sõitmas Ukraina sõjaväelastest saadetuna üle piiri Venemaa Kurski oblastisse.

Nad jõudsid Ukraina soomukiga Sudža linna, mis asub umbes 10 kilomeetri kaugusel piirist ja mis on praegu ukrainlaste täieliku kontrolli all.

Itaalia suursaadik Moskvas Cecilia Piccioni kaitses Vene välisministeeriumis Itaalia teleajakirjanike tegevust, viidates meediavabadusele.

Ta rõhutas kohtumisel välisministeeriumis, et RAI ja "eriti toimetuse meeskonnad kavandavad oma tegevusi täielikult vabal ja sõltumatul viisil".

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1230 sõdurit

Ukraina relvajõudude laupäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 598 180 (võrdlus eelmise päevaga +1230);

- tankid 8501 (+5);

- jalaväe lahingumasinad 16 473 (+12);

- suurtükisüsteemid 16 985 (+58);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1160 (+1);

- õhutõrjesüsteemid 923 (+1);

- lennukid 367 (+0);

- kopterid 328 (+0);

- strateegilised ja taktikalised droonid 13 714 (+55);

- tiibraketid 2432 (+3);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 22 913 (+65);

- laevad / kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- eritehnika 2844 (+15).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.