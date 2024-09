Ministeerium eitab, et meretuuleparkide toetuse muutuse tingis EL-i nõue

Kliimaministeeriumi kantsleri Keit Kasemetsa sõnul ei maksa Eesti maksumaksjad meretuuleparkidele plaanitava toetuskeemiga välismaale eksporditava elektri eest.

"Kui võtame nüüd praktilise olukorra, et meil on meretuulepark, mille võimsus on neli teravatt-tundi, siis selle nii-öelda esile kutsumiseks riik teeb vähempakkumise ja kahele teravatt-tunnile maksab toetust – selles mõttes 50 protsendile selle pargi toodangust, mida siis tarbitakse ka arvestuslikult Eestis ja nii-öelda ülejäänu eksporditakse. Selle eest siis Eesti ettevõtted ja Eesti maksumaksja ei maksa," rääkis Kasemets teisipäeval raadiosaates "Reporteritund".

Euroopa Komisjoni energeetikavolinik Kadri Simson ütles aga augustis raadiosaates "Uudis+", et riigiabi toetusskeem, mis on üles ehitatud ainult siseriiklikule tarbimisele, ei ole kooskõlas Euroopa Liidu reeglitega.

"Kas selliseid skeeme on teised riigid rakendanud? Jah, nad on. Kas nad on selle jaoks küsinud Euroopa Komisjonilt riigiabi luba? Jah, nad on. Ja alates Ukraina sõja algusest ja väga keerulisest geopoliitilisest olukorrast oleme me need riigiabi load ja selle menetlemise komisjoni poolt väga kiireks teinud. Nii et enam ei pea ootama aastaid ja konsulteerima meiega pikka aega, vaid me anname need load väga kiiresti. Aga üks oluline tingimus on Euroopas – kõik liikmesriigid võidavad ja meie tarbijad võidavad, kui turg ei ole rahvuslik turg, vaid elekter on kaup, mis ületab riigipiire Euroopa Liidu sees ja on ühtse turuga piiratud," rääkis Simson.

Simson rõhutas, et ükski toetusskeem ei saa olla ainult Eesti tarbimisele üles ehitatud.

"Mul on hea näide, näiteks Hispaaniast, kus pandi kaks aastat tagasi väga tugev riigiabi oma elektritootjatele peale. 10 protsenti oma toodangust müüb Hispaania ka Prantsusmaale. Toetati kõiki. Nii et lõpuks said ka Prantsuse tarbijad Hispaania maksumaksja toetusskeemist kasu. Aga see ei vääranud Hispaania valitsuse otsust, et elektri tootmine vajab keerulistel aegadel tuge," sõnas Simson.

Kasemets ütles aga, et Eesti ei plaani toetada siseriikliku tarbimist.

"Me ei ole mitte kunagi rääkinud sellest, et toetame sisetarbimist. Loomulikult sisetarbimist Euroopa Liidu konkurentsireeglite järgi ei ole võimalik toetada. Millest meie oleme algusest peale rääkinud, on see, et piirame selle toetusskeemi sisetarbimise mahuga ja ei ole vahet tehniliselt, kas seda energiat sellel konkreetsel tunnil tarbitakse Lätis, Leedus, Soomes, Eestis. Meie rääkisime sellest mahust. Ükski Euroopa Liidu reegel ega ka riigiabi reeglid ei ütle, et kinni tuleb maksta 100 protsenti mingi tootmisvõimsuse rajamise kuludest," rääkis Kasemets.

Aasta alguses plaanis riik teha kahesuunalise hinnavahelepinguga vähempakkumised meretuuleparkidele ja maismaatuuleparkidele, kummalegi nelja teravatt-tunni ulatuses. Kliimaseaduse eelnõus on aga kirjas, et meretuuleparkidele on plaanis teha toetus vaid kahe teravatt-tunni ulatuses.

Muutuse tagamaid selgitas Kasemets teisipäeval samas raadiosaates. Eesti Ekspressis ilmunud artiklis kõlab aga väide, et muutuse toetusskeemis tingis eitav vastus riigiabi loa taotlusele Euroopa Komisjonist.

"Kliimaministeerium küsiski riigiabi luba. Ja sai Brüsselist eitava vastuse. Euroopa Liit on ühisturg, kus kehtivad kaupadele ja teenustele üle liidu samad toetamise reeglid. Üle jäi vähempakkumise mahtu kokku tõmmata," kirjutas Ekspress kolmapäeval.

ERR küsis kliimaministeeriumist, kas ministeerium küsis Euroopa Komisjonist riigiabi luba, kuid sealt tuli eitav vastus ning et kas vastab tõele Ekspressis kõlanud väide, et meretuuleparkide nelja teravatt-tunni langetamise taga oli hoopis Euroopa Komisjoni nõue? Ministeerium vastas mõlemale küsimusele lühidalt – ei.