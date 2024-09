Sõja 946. päev: Ukraina eksperdi sõnul on Vuhledari piirkonnas kriis

Oluline neljapäeval, 26. septembril kell 20.41:

- Venemaa teatas Donetski oblastis asuva linna vallutamisest,

- Blinken: USA annab Ukrainale 375 miljoni dollari eest sõjalist abi;

- Vene väed jätkavad Vuhledari suunal asuvate Ukraina positsioonide ründamist;

- Ukraina ekspert: Vuhledari piirkonnas on kriisiolukord;

- Kiievis oli kuulda plahvatusi;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäeva jooksul 1400 sõdurit.

Saksamaa eraldab Ukrainale täiendavalt 400 miljonit eurot

Saksamaa plaanib eraldada Ukrainale täiendavalt 400 miljonit eurot sõjalist abi, selgub parlamentaarse sekretäri Florian Toncari kirjast eelarvekomisjonile, vahendas Ukrainska Pravda.

Toncari sõnul kasutatakse vahendeid Saksa kaitsetööstuselt sõjavarustuse ostmiseks.

Septembri keskel teatati, et vaatamata keerulisele eelarveolukorrale soovib Saksamaa valitsus anda Ukrainale sel aastal täiendavalt 400 miljonit eurot sõjalist abi.

Ukraina ekspert: Vuhledari piirkonnas on kriisiolukord

Donetski oblastis Vuhledari piirkonnas on kujunenud kriisiolukord ja variante selle lahendamiseks praegu pole, vahendas portaal Unian neljapäeval sõjalise eksperdi ja Ukraina peastaabi endise kõneisiku Vladõslav Seleznjovi sõnu.

"Selle kriisi lahendamiseks täna de facto võimalusi ei ole. Esiteks on selles rindesektoris vaenlasel elavjõu ja vahendite osas totaalne eelis. Mõnel positsioonil on vaenlase ressursid meie omadest kaheksa korda suuremad," rääkis Seleznjov.

"Teiseks on vaenlane juba kaguosast Vuhledari sisenenud – see on fakt. See on hall tsoon, kus praegu luusivad Vene diversiooni- ja luurerühmad ning eriüksuslased, kuid võtmetegurina mõjutab selle piirkonna lahinguvälja olukorda praegu vaenlase totaalne eelis lennunduskomponendis," ütles ta.

Eksperdi sõnul on praegu Ukraina sõjaväelaste jaoks päevakorras küsimus, mis on tähtsam: ruutkilomeeter territooriumi või sõjaväelaste elu ja tervis.

"Lähitulevikus näeme Ukraina kaitseväe esituses manööverdatavat kaitset," ütles Seleznjov.

"Nagu näeme, on vaenlasel veel piisavalt ressursse. Ja meil on sellega palju probleeme. Seega arvan, et mitte üksnes Vuhledari piirkonnas pole olukord kriitiline. Ma pööraks tähelepanu ka Toretskile ja Selõdovele. Ka seal on põhjust oodata olukorra halvenemist," lisas Seleznjov.

Venemaa teatas Donetskis asuva linna vallutamisest

Vene relvajõud teatasid neljapäeval Ukraina Donetski oblastis asuva Ukrainski linna vallutamisest.

Vene kaitseministeerium postitas sõnumirakendusse Telegram, et Vene väed "vabastasid" Ukrainski linna, kus enne täiemahulise sõja algust 2022. aasta veebruaris elas üle 10 000 inimese.

Tegemist on ühe Vene vägede suurema vallutusega viimastel nädalatel, mil on edasi tungides ära võetud ridamisi väiksemaid külasid ja asulaid.

Ukrainsk asub Donetskist 30 kilomeetri kaugusel läänes.

Blinken: USA annab Ukrainale 375 miljoni dollari eest sõjalist abi

USA välisminister Antony Blinken andis kolmapäeval teada uuest sõjalisest abist Ukrainale 375 miljoni dollari ulatuses, mis hõlmab endas ka laskemoona täppisraketiheitjate HIMARS jaoks, kobarmoona ja taktikalisi kergsõidukeid.

Blinkeni sõnul on Ühendriigid võtnud kohuse kaitsta Ukrainat Venemaa jõhkra agressiooni eest. Tema sõnul annab Washington uue abi üle esimesel võimalusel.

Vene väed jätkavad Vuhledari suunal asuvate Ukraina positsioonide ründamist

USA mõttekoda Sõjauuringute Instituut (ISW) vahendas, et Vene väed jätkavad Vuhledari suunal asuvate Ukraina positsioonide ründamist. Rahvusvaheline meedia kirjutas juba veidi varem, et Ukraina olukord Vuhledaris läheb üha keerulisemaks ning 72. brigaad alustas sealt taganemist.

Vene väed väitsid, et vallutasid 24. ja 25. septembril Vuhledari idaosas asuva tänava ning jätkasid pealetungi asula lääne- ning idatiival.

Üks blogija väitis, et lahingud käivad Vuhledarist kirdes asuva kaevanduse pärast. Vuhledari lähistel tegutseva Ukraina drooniüksuse juht teatas, et Vene väed ei liigu enam otse Vuhledari peale, vaid viivad selle asemel läbi pealetungioperatsioone Vuhledari tiibadel. Lahingud käivad Pavlivka, Pretšõstivka ja Vodijane lähistel.

Vuhledari linn asub umbes 50 kilomeetrit okupeeritud Donetskist edelas ja umbes 40 kilomeetrit Zaporižžja oblasti piirist idas. Vene väed on püüdnud linna vallutada alates täismahulise sissetungi algusest 2022. aastal.

Kiievis oli kuulda plahvatusi

Väljaanne Ukrainska Pravda teatas, et ööl vastu neljapäeva oli pealinnas Kiievis kuulda plahvatusi, piirkonnas töötas õhutõrje. Plahvatusi oli kuulda veel riigi lääneosas asuvas Ivano-Frankivskis, kus kuulutati samuti välja õhuhäire. Õhuhäiresireenid kõlasid ka teistes Ukraina linnades.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäeva jooksul 1400 sõdurit

Ukraina relvajõudude neljapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 647 800 (võrdlus eelmise päevaga +1400);

- tankid 8825 (+10);

- jalaväe lahingumasinad 17 348 (+44);

- suurtükisüsteemid 18 620 (+71);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1199 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 959 (+7);

- lennukid 369 (+0);

- kopterid 328 (+0);

- strateegilised ja taktikalised droonid 15 946 (+67);

- tiibraketid 2595 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 25 353 (+105);

- laevad / kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- eritehnika 3190 (+22).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.