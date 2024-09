Läänemets kahtleb Pakosta idees vanglakohti välja rentida

"Meil on erinevate probleemide koha pealt palju küsimusi," ütles Läänemets ning viitas esmalt sisejulgeolekule.

Teiseks tõi Läänemets esile aga maineküsimuse, mis on siseministri hinnangul isegi põhimõttelisem.

"Kas me peaksime Eestit nägema sellise riigina, kuhu kõik teised oma pahalased saadavad. Eesti tuntus võiks olla digiriigi tuntus või innovatsiooni tuntus või midagi sellist, aga mitte see koht, kuhu saadetakse need, kes ühiskonnast on kõrvaldatud. Ma arvan, et see hakkab Eesti kuvandit aja jooksul mõjutama ja see vist ei ole kõige parem," leidis Läänemets.

"Rahateenimine on üks asi, aga tuleb vaadata, mis selle laiem mõju on," ütles Läänemets.

Justiitsminister Pakosta ütles laupäeval ERR-ile, et esialgsete kalkulatsioonide kohaselt võiks Eesti teenida vanglateenuse pakkumisega, mis tähendaks lisaks vanglakohtade väljarentimisele ka vangide valvamise korraldamist, teenida umbes 30 miljonit eurot aastas.

Läänemetsas tekitas ka see summa küsimusi: "Minu arvates on üks oluline küsimus ka see, et kui 30 miljonit eurot aastas on võimalik nende vangide eest teenida Eestis, siis see on niivõrd suur summa, et mul tekib küsimus: mis siin valesti on? Selle raha eest saab päris palju vanglaid ehitada ka Suurbritanniasse ja Hollandisse, päris häid vanglaid. Ehk siis – midagi siin nagu ei klapi."

Siseminister tõdes, et kuna Pakosta ideed ei ole veel valitsuses arutatud, siis ta ei tea, kas see summa tuleb kokku ainult vangide valvamisest või on sinna sisse arvutatud ka kulud, mis kaasnevad tervishoiule ja muudele lisateenustele.

Pakosta rääkis laupäeval ERR-ile, et on esitanud valitsuskabinetile memo, mille alusel ootab otsust hakata Eestis vabaks jäänud vanglakohti välja rentima riikidele, millel oma vanglates ei jätku kohti kõigi kinnipeetavate majutamiseks ning tõi nimeliselt välja Ühendkuningriigi, Hollandi ja Rootsi.

See võimaldaks leida kasutust vangide nappuse tõttu tühjaks jäävale Tartu vangla kompleksile, pakkuda selle eriala inimestele tööd ning hoida neid spetsialiste ka riigi jaoks vajalikus valmisolekus ning teenida kokkuvõttes riigile raha. Pakosta rõhutas ka korduvalt, et sellise tehingu juures oleks äärmiselt tähtis tagada Eesti jaoks julgeolek ning seepärast kehtestatakse välismaa vangide vastuvõtule väga ranged reeglid.

Justiitsministeeriumi pressiteenistus teatas kolmapäeval, et Pakosta on kahepäevasel visiidil Vilniuses Euroopa Nõukogu justiitsministrite kohtumisel, mille käigus ta kohtub ka Briti justiitsministri Shabana Mahmoodiga, kellega tulevad arutlusele võimalused Tartu vangla rendileandmiseks brittidele.