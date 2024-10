Ukraina loobus Budapesti memorandumi alusel tuumarelvadest vastutasuks mõjukate tuumariikide rahu, territoriaalse terviklikkuse ja suveräänsuse tagatiste eest, kuid sai vastutasuks Venemaalt agressiooni, ütles neljapäeval president Volodõmõr Zelenski. Lõuna Korea teatas reedel, et Põhja-Korea saadab Ukraina sõtta 12 000 sõdurit. Ukraina sõjaväeluure juht Kõrõlo Budanovi sõnul on 11 000 põhjakorealast novembriks lahinguvalmis.

Oluline reedel, 18. oktoobril kell 14.40:

- Budanov: 11 000 Põhja-Korea sõdurit on novembri alguseks Ukrainas sõdimiseks valmis;

- Ukraina evakueerib Kupjanskist tuhandeid inimesi;

- Ukraina tahab Zelenski sõnul NATO julgeolekutagatist;

- Budanov: 11 000 Põhja-Korea sõdurit võivad 1. novembril rindele jõuda;

- Soul: Põhja-Korea saadab Ukraina sõtta 12 000 sõdurit;

- ISW: Ukraina idarindel jätkuvad ägedad lahingud.

Budanov: 11 000 Põhja-Korea sõdurit on novembri alguseks Ukrainas sõdimiseks valmis

Ligi 11 000 Põhja-Korea sõdurit viibib Venemaal ja on 1. novembriks valmis võitlema Ukrainas, ütles Ukraina sõjaväeluure juht Kõrõlo Budanov, vahendas The Kyiv Independent.

Budanov ütles, et esimesed 2600 sõdurit lähetatakse Venemaale Kurski oblastisse, kus Ukraina tungis augustis üle riigipiiri ja omab endiselt märkimisväärses ulatuses territooriume.

Põhja-Korea sõdurid hakkavad kasutama Vene tehnikat ja laskemoona, kuid täpsemat infot pole praegu teada, lisas Budanov.

Soul: Põhja-Korea saadab Ukraina sõtta 12 000 sõdurit

Põhja-Korea on otsustanud toetada Venemaa sõda Ukrainas suure väekontingendiga, teatas Lõuna-Korea uudisteagentuur Yonhap reedel riiklikule luureteenistusele viidates.

"Riiklik luureteenistus on teada saanud, et Põhi otsustas hiljuti saata Ukraina sõtta neli brigaadi 12 000 sõduriga, nende hulgas eriväed," ütles Yonhap.

Lõuna-Korea luureteenistus märkis reedel, et Põhja-Korea on saatnud juba esimesed 1500 sõdurit Venemaale ja saadab varsti lisa.

Riikliku luureteenistuse (NIS) avalduses öeldi, et nad tuvastasid 8.–13. oktoobril, kuidas Põhja-Korea transportis oma erivägesid Vene laevastiku transpordialusega Venemaale, mis "kinnitab Põhja-Korea sõjas osaluse algust".

Ukraina evakueerib Kupjanskist tuhandeid inimesi

Ukraina teatas reedel, et evakueerib tuhandeid inimesi Harkivi oblasti Kupjanski linnast, mille Vene väed 2022. aasta algul vallutasid, kuid mille hiljem Ukraina tagasi võttis.

Vene väed on raudteesõlme Kupjanskit viimastel kuudel ägedalt pommitatud ning pealetungil on Vene armee jõudnud sellest mõne kilomeetri kaugusele.

Oblastikuberner hoiatas teisipäeval, et võimud ei suuda pideva pommitamise tõttu enam tagada elanike varustamist elektri ja veega, ning andis Kupjanski ja kolme ümbruskonna asula elanikele käsu lahkuda.

"Ühtekokku on vaja evakueerida umbes 10 000 inimest. Evakuatsiooni tempo kasvab iga päevaga," ütles kuberner Oleh Sõnehubov reedel Telegramis.

Vene väed vallutasid Kupjanski varsti pärast sissetungi algust 2022. aasta veebruarism, kuid Ukraina väed võtsid linna kuus kuud hiljem tagasi.

Enne täiemahulist sõda elas seal alla 30 000 inimese, kuid korduvates rünnakutes on paljud hooned purustatud ja kümned elanikud surma saanud.

Ukraina tahab Zelenski sõnul NATO julgeolekutagatist

Ukraina loobus Budapesti memorandumi alusel tuumarelvadest vastutasuks mõjukate tuumariikide rahu, territoriaalse terviklikkuse ja suveräänsuse tagatiste eest, kuid sai vastutasuks Venemaalt agressiooni, ütles neljapäeval president Volodõmõr Zelenski.

Samas pole Ukraina kunagi teatanud kavatsusest tuumaarsenal taastada.

Ukraina president Zelenski rääkis teemal neljapäeval Brüsselis ühisel pressikonverentsil NATO peasekretäri Mark Ruttega. Zelenski vastas nõnda ajakirjaniku küsimusele, kui kaua võtab Ukrainal aega oma tuumarelvade loomine.

"Mõnikord loome me endale ise probleeme ja nüüd oled sa just seda tegema hakanud. Me pole kunagi öelnud, et valmistume tuumarelva või midagi taolist looma," rõhutas Zelenski.

Riigipea meenutas, et Budapesti memorandumile kirjutasid alla väga lugupeetud ja võimsad tuumariigid. See dokument nägi ette, et Ukraina loobub tuumarelvadest ning riigi territoriaalset terviklikkust ja suveräänsust kaitsevad need lugupeetud riigid, kelle seas Venemaa, Hiina ja USA.

"Kahjuks ei suutnud tagatise andnud riigid pärast Ukraina tuumarelvadest loobumist sundida Venemaad viimase kümne aasta jooksul juba vähemalt kaks korda Ukraina vastu suunatud agressioonist loobuma," tõdes Zelenski.

"See tähendab, et Budapesti memorandum ei ole meie julgeolekule üldse hea tagatis. Seetõttu toonitan, et meil pole muud julgeolekutagatiste alternatiivi peale NATO. See on minu sõnum. Me ei tooda tuumarelvi. Palun ärge suruge sellise sisuga sõnumeid meile peale," ütles president ajakirjanikule.

Teatavasti algas 17. oktoobril Brüsselis kahepäevane NATO kaitseministrite kohtumine. Neljapäeval toimus tööõhtusöögi vormis NATO-Ukraina nõukogu ministrite tasemel kohtumine.

Kohtumisega ühines ka Ukraina president Zelenski, kes saabus Brüsselisse, et osaleda Euroopa Ülemkogu kohtumisel ja tutvustada Euroopa Liidu liidritele Ukraina võiduplaani.

Budanov: 11 000 Põhja-Korea sõdurit võivad 1. novembril rindele jõuda

Ukraina sõjaväeluure juht Kõrõlo Budanov ütles, et praegu on Venemaal väljaõppel umbes 11 000 Põhja-Korea sõjaväelast. Budanov ütles, et need võitlejad peaksid siis jõudma 1. novembril rindele, vahendas Ukrainska Pravda.

Budanov ütles, et Põhja-Koreast pärit võitlejad hakkavad kasutama Venemaa sõjatehnikat ja laskemoona. Esimesed 2600 sõdurit saadetakse Kurski oblastisse.

ISW: Ukraina idarindel jätkuvad ägedad lahingud

Sõjauuringute Instituut (ISW) vahendas oma viimases ülevaates, et idarindel käivad ägedad lahingud ning Ukraina väed liikusid Toretski ja Pokrovski lähistel veidi edasi.

ISW kirjutab, et Ukraina väed liikusid Toretski kesklinnas veidi edasi. Seda kinnitavad ka 15. oktoobril avaldatud geolokatsiooniga kaadrid.

Ka Pokrovski suunal jätkuvad ägedad lahingud. 17. oktoobril avaldatud geolokatsiooniga kaadrid näitavad, et Ukraina armee suutis Pokrovskist itta jäävatel aladel veidi edasi liikuda. Samas Vene väed liikusid veidi edasi Lõsivka (Pokrovskist kagus) lähistel. Lahingud käivad veel ka Selidove lähistel.

Vene väed liikusid ka Tšassiv Jari suunal veidi edasi, lahingud käivad nüüd Tšassiv Jari linna lähistel. Venemaa jätkab ka Tšassiv Jarist põhja pool asuvate Ukraina positsioonide ründamist.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäeva jooksul 1530 sõdurit

Ukraina relvajõudude reedel esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 675 800 (võrdlus eelmise päevaga +1530);

- tankid 9027 (+13);

- jalaväe lahingumasinad 18 053 (+51);

- suurtükisüsteemid 19 533 (+23);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1232 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 978 (+0);

- lennukid 369 (+0);

- kopterid 329 (+0);

- strateegilised ja taktikalised droonid 17 152 (+48);

- tiibraketid 2620 (+0);

- laevad / kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 26 908 (+93);

- eritehnika 3448 (+2).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.