Tallinnas kaovad aasta lõppedes ühistranspordilt reklaamid

Linnaliinidel sõitvatel bussidel ja trammidel on reklaami juba praegu üsna väheks jäänud ning aasta lõpuks kaovad ka viimased reklaamid, ütles Järvan.

Mõni erand siiski tehakse: näiteks kaalutakse võimalust, et ka edaspidi võiks busside tagaküljel olla üleskutse rohkem ühistransporti kasutada; samuti võivad alles jääda reklaamid ühistranspordi sees asuvatel digiekraanidel, lausus abilinnapea.

"Miks üldse reklaami kaotama mindi, on kaks põhjust. Esimene on see, et sellest reklaamist saadav tulu võrreldes bürokraatiaga ja tihti ka negatiivse tagasisidega, mida me saime reklaamitava tõttu, tekitas linnale murekohti. Tulu versus kulu proportsioon ei olnud kõige parem," lausus Järvan.

Teiseks tahab linn, et Tallinna ühistransport eristuks paremini linnaliikluses ning et ühissõidukite välimusel oleks ühtne stiil.

"Kui me tõesti tahame ühistransporti teha paremaks ja meeldivamaks, siis mängib kaasa ka see, et ühistransport brändi mõttes eristub oluliselt linnapildis ja on alati ühesugune. See tekitab usaldust ühistranspordi vastu ja võib pikas perspektiivis ühistranspordi atraktiivsust ja enesestmõistetavust samuti suurendada," ütles Järvan.

Reklaamitulu jäi alla poole miljoni euro aastas

Reklaamimüügi kohta ütles Järvan, et see oli kasumlik, kuid mitte märkimisväärselt. "Ütleme nii, et rikkaks see ei teinud. Ja kuna ka Tallinna linnapildis on reklaampindu aastakümnetega oluliselt juurde tulnud, siis sama palju tõesti enam ei teeninud kui varasematel aastatel," lausus ta.

TLT majandusaastaaruande järgi teeniti mullu reklaamiga 431 000 eurot ja aasta varem 447 500 eurot. Näiteks trahvide, viiviste ja hüvitisega teenis TLT rohkem: mullu 1,144 miljonit ja 2022. aastal üle 700 000 euro.

Tallinnas kevadel moodustatud võimuliit kirjutas ühistranspordilt reklaamide kaotamise ka koalitsioonileppesse. Samamoodi on reklaamikeeld sisse kirjutatud linnale kuuluva Tallinna Linnatranspordi AS-iga sõlmitud 10-aastasesse veolepingusse.

"Ei või paigaldada ühissõidukite sise- ega välispindadele reklaami. Erandjuhul on see lubatud, kui reklaam on kooskõlas Tallinna transpordi disainisüsteemi nõuetega ja õigusaktidega. Paigaldatava reklaami asukoht ühissõidukitel tuleb eelnevalt kooskõlastada linnaga. Paigaldatava reklaami sisu vastavuse eest õigusaktidele vastutab vedaja. Alkohoolsete jookide, suhkrujookide, maiustuste, laenutoodete, mootorsõidukite ja nendega seotud kaupade ja teenuste, ebasündsa, tubaka- või poliitreklaami paigaldamine on keelatud," seisab TLT-ga sõlmitud lepingus.