Loe täismahus: kliimaminister tutvustas valitsusele kliimaseadust

ERR.ee avaldab täismahus kliimakindla majanduse seaduse eelnõu ja selle seletuskirja

EELNÕU

SELETUSKIRI

"Kliimakindla majanduse seaduse koostamine on paljusid valdkondi pannud sügavalt mõtlema, kuidas nende tegevus kliimale mõjub. Kuigi seadus seab konkreetsed ootused riigisektorile, aitab ühine mõtestamine täpsemaid samme astuda. Seadus on realistlik ja aus kokkulepe. Valitsuse ülesanne on nüüd eelnõu veel kord mõttega läbi töötada," ütles kliimaminister Yoko Alender.

Praegu arutatav eelnõu on ministeeriumi teatel võrreldes suvel kooskõlastusringile läinud versiooniga saanud mitmes aspektis täiendust. Oma ettepanekud esitas enam kui 60 organisatsiooni.

Alenderi sõnul on eelnõu täiendamisel erilist tähelepanu pööratud uute tehnoloogiate kasutuselevõtu lihtsustamisele ja kiirendamisele.

"Muu hulgas lepitakse seadusega kokku, et iga viie aasta tagant koostatakse aruanne, kus vaadatakse üle kliimameetmete mõju konkurentsivõimele ning uute tehnoloogiate rakendamise võimalused. Nii saame tagada, et meetmed käivad ajaga kaasas, eesmärgid on asjakohased ja nende täitmisega ollakse tempos," selgitas kliimaminister.

Täiendatud on ka põhimõtteid. "Peame veenduma, et kõik investeeringud tehtaks õiges suunas, et meie lapsed ei peaks hiljem tegelema lühinägelike ja valede otsuste kallite tagajärgedega," lisas Alender. Selleks on täiendatud näiteks ringmajanduse ja ruumilise arengu põhimõtteid.

Eelnõu investeeringuvajadusi ja mõjuhinnanguid on samuti täiendatud. Ministeeriumi teatel selgus mõjuhinnangutes, et kui plaanitud investeeringud tehakse, luuakse kuni 30 000 töökohta.

Valitsuskabineti arutelu järel viiakse eelnõus vajadusel sisse veel täpsustusi. Enne valitsusele lõplikuks kinnitamiseks esitamist peab eelnõu heaks kiitma justiitsministeerium. Kui eelnõu on valitsuselt heakskiidu saanud, liigub see riigikokku.

Suvel kooskõlastamisele saadetud kliimaseaduse versioon tekitas küsimusi nii ettevõtjates kui ka looduskaitsjates, ohtralt kriitikat jagasid ka ministeeriumid. Hinnangutes jäid kõlama märksõnad, et seaduseelnõu on üldsõnaline, majandust kahjustav ja sisutühi.