Läti võimud uurivad Air Balticu juhi võimalikku huvide konflikti

Läti korruptsioonitõrjebüroo (KNAB) alustas uurimist riikliku lennufirma Air Balticu juhi Martin Gaussi suhtes, et hinnata tema võimalikku huvide konflikti.

KNAB kontrollib Gaussi tegevuse vastavust seaduses sätestatud piirangutele ja keeldudele, kuna korruptsioonitõrjebüroole laekus kaebusi Gaussi võimaliku huvide konflikti kohta, vahendas LSM.

Jaanuari alguses postitas erakonna Rahvuslik Liit esindaja Ģirts Lapiņš sotsiaalmeediasse, et Martin Gaussile kuulub Saksa firma MaGau GmBH. See firma omakorda omab ettevõtet 2e systems gmbh, viimane on Air Balticu tarnija.

2e systems koduleheküljel on kirjas, et 2019. aastal käivitasid lennufirma ja 2e systems projekti Air Balticu veebipõhise ostu- ja broneerimislahenduse laiendamiseks.

Air Balticus valitsevad praegu segased ajad. Hiljuti selgus, Air Baltic tühistab lennukite hooldusprotsessi venimisele viidates 2025. aasta suvehooajal 19 lennuliini, mis tähendab, et ära jääb 4670 lendu. Ettevõtte teatel on tühistamiste põhjus ootamatud viivitused ja mootorite pikenenud hooldusprotsessid tarnija Pratt & Whitney poolt.

See samm tekitas suurt rahulolematust, olukorrale reageerisid ka Läti poliitikud. Läti majandusminister ütles, et lennufirma vajab uut juhtkonda.

Gauss ise kinnitas pärast ettevõtte teadet lendude ärajäämisest ja sellele järgnenud Läti poliitikute ähvardusi teha muudatusi firma juhtkonnas, et Air Baltic pole loobunud börsile mineku plaanist ning ei soovi Läti valitsuselt lisaraha küsida.