Allikad: Taani valitsus saatis Trumpile Gröönimaa asjus kirja

20. jaanuaril ametisse astuv Donald Trump on nimetanud USA kontrolli Gröönimaa üle hädavajalikuks. Ta ei välistanud selleks sõjaväeliste või majanduslike vahendite kasutamist, näiteks tollimakse Taani vastu, vahendas Reuters.

Axiose andmeil püüdis Taani valitsus veenda Trumpi, et tema julgeolekumuresid saab lahendada Gröönimaad USA-le võtmata.

Kahe allika väitel väljendas Taani valitsus kirjas valmisolekut arutada julgeoleku tugevdamist Gröönimaal või seal USA sõjaväe kohaloleku suurendamist ilma saart endale võtmata.

Trumpi meeskond ei ole Axiose väiteid kommenteerinud.

Taani peaminister Mette Frederiksen ütles varem sel nädalal, et on palunud kohtumist Trumpiga, kuid seda ei juhtu ilmselt enne viimase ametisse astumist. Taani võimud on varem öelnud ka, et Gröönimaa ei ole müüdav. Ka Gröönimaa peaminister Mute Egede ütles, et on valmis Trumpiga vestlema, kuid kutsus üles austama Gröönimaa iseseisvusmise püüdlusi.