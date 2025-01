Taani peaminister: USA peab olema lugupidav Gröönimaa inimeste suhtes

USA tulevane president Donald Trump avaldas soovi võtta kontroll Taanile kuuluva Gröönimaa üle. Taani peaminister Mette Frederiksen, et ameeriklaste kasvav huvi Arktikas toimuva vastu on hea, aga see peab olema lugupidav Gröönimaa inimeste suhtes.

Peatselt USA presidendi kohale asuv Donald Trump ütles pressikonverentsil, et USA vajab Gröönimaad oma riikliku julgeoleku huvides.

"Inimesed isegi ei tea, kas Taanil on saarele mingeid seaduslikke õigusi," lausus Trump. "Aga kui on, siis nad peaksid neist loobuma, sest me vajame seda oma riikliku julgeoleku jaoks. See on selleks, et kaitsta vaba maailma. Ei ole vaja binoklit kasutadagi, vaadake välja – Hiina laevad on igal pool, Venemaa laevad on igal pool. Me ei lase sellel juhtuda."

Vastates ajakirjaniku küsimusele, ei välistanud Trump ka majandusliku või sõjalise surve kasutamist.

Trump on varemgi avaldanud soovi Gröönimaa ära osta. Tegemist on strateegiliselt olulise alaga Arktikas, mis on rikas ka maavarade poolest. Taanile kuuluvas autonoomses piirkonnas elab üle 50 000 inimese, enamus neist inuitid ja arutluse all on iseseisvusreferendumi korraldamine.

Taani poliitikud andsid Trumpile diplomaatilise vastuse.

"USA lähedase liitlasena leian ma, et on põhjust rahul olla USA kasvava huviga selle piirkonna vastu," ütles Taani peaminister Mette Frederiksen. "Aga see peab leidma aset viisil, mis on lugupidav Gröönimaa inimeste suhtes. Ja me peame jätkama tavapärast koostööd NATO-s ja teistel rahvusvahelistel foorumitel."

Taani välisminister Lars Lokke Rasmussen ütles, et tunnustab Gröönimaa ambitsioone iseseisvuda, kuid avaldas kahtlust, kas Gröönimaa tahab saada USA osariigiks. "Me oleme valmis dialoogiks ameeriklastega, kuidas me saaksime veel enam koostööd teha," lisas ta.

Gröönimaa pealinnas Nuukis on Trumpi ütlused tekitanud vastuolulisi tundeid.

"Ma arvan, et ta ületas teatud joone, ähvardades meid majandusliku või sõjalise jõuga," sõnas Gröönimaa elanik Terkil Husum Isaksen.

"Ta ütleb asju otse, me teame seda, aga see tuleb veidi ootamatult, et ta on juba siin oma mõtetes," lausus Tittus Dalager.

Trumpi avalduse suhtes väljendasid kriitikat ka Prantsusmaa ja Saksamaa poliitikud ning Euroopa Komisjon.

"Piiride puutumatuse põhimõte kehtib iga riigi kohta. Olenemata sellest, kas see on väga väike või väga võimas riik," lausus Saksamaa kantsler Olaf Scholz.

Prantsusmaa välisminister Jean-Noël Barrot ütles, et Euroopa Liit ei lase teistel riikidel oma suveräänseid piire rünnata. Samuti avaldas ta kahtlust, et USA Gröönimaad ründaks.

Gröönimaa on Taani autonoomne territoorium, mis teeb sellest EL-i ülemeremaa ja -territooriumi ehk ÜMT.