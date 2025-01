Michal erikomisjoni aru andma ei lähe, Kovalenko-Kõlvartit ähvardab tagandamine

Kuigi riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni esmaspäeval toimuvale istungile on kutsutud peaminister Kristen Michal ja kliimaministeeriumi kantsler Keit Kasemets, andis peaminister mõista, et tema istungile minna ei kavatse. Keskerakonna väitel soovib koalitsioon tagandada Anastassia Kovalenko-Kõlvarti komisjoni esimehe kohalt.

"Loen uudist, et erikomisjon soovib muuhulgas minuga arutada riigisekretäri ülesannetega seotud küsimusi. Ametisse nimetamist reguleerib põhiseaduse paragrahv 95 ja VVS paragrahv 79. Sellest otsustades lähtun. Keskerakonna poliitpalaganis osalemisega siiski oma tööaega ei sisusta, eriti uue teadmise valguses, et just nemad ise algatasid seadusemuudatuse aastal 2018, millega ise kangelaslikult täna trummi taovad. Eriarvamust polnud tollasel justiitsministril, tänasel Isamaa esimehel," teatas Michal sotsiaalmeedias.

Ta lisas, et on ajakirjandusele alati kättesaadav, kui huvi on.

"Kättesaadavad igale toimetusele on olnud ja on ka tulevikus olemasolev ja tulevane riigisekretär," lisas ta.

Siiski ei õnnestunud ERR-il Kasemetsalt enne komisjoni istungit vastust saada, kas tema arutelul osaleb või jätab sarnaselt peaministrile minemata.

Riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon soovis esmaspäeval arutada riigisekretäri ametisse nimetamise protsessi läbipaistvust ja riigisekretäri sõltumatust. Arutelu ajendiks oli valitsuse algatatud ja riigikogus detsembris heakskiidu saanud seaduseelnõu, millega kaotati riigisekretäri ametikohal juriidilise kõrghariduse nõue ning selle tagajärjel on võimalik uueks riigisekretäriks saada politoloogia haridusega Keit Kasemetsal.

Komisjoni esimehe Anastassia Kovalnko-Kõlvarti sõnul on vajalik kontrollida, kas toimunud on poliitilise korruptsiooni tunnuseid – õigusakti muutmine ühe inimese pärast. Riigisekretäri ametikoha juriidilise kõrghariduse nõue on opositsioonisaadiku sõnul siiamaani olnud kooskõlas töö sisuga, milleks on valitsuse õigusaktide üle järelevalve teostamine ning põhiseaduslik kontroll.

"Põhiseaduse kommentaarides toonitakse, et riigisekretär on kohustatud keelduma allkirja andmast, kui on vastuolu põhiseaduse või seadustega. Kuidas saab olla kindel, et riigisekretär, kellel ei ole juriidilist haridust ja kes on poliitiliselt sõltuv peaministrist, saab sellega hakkama?" küsis Kovalenko-Kõlvart.

Kovalenko-Kõlvartit ähvardab tagandamine

Anastassia Kovalenko-Kõlvart Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Keskerakonna riigikogu fraktsiooni esimees Lauri Laats teatas esmaspäeval, et lisaks peaministri mitte kohale tulekule soovib koalitsioon alustada Kovalenko-Kõlvarti tagandamisprotsessi korruptsioonivastase erikomisjoni esimehe kohalt.

"Reformierakonna eestvedamisel tegeleb koalitsioon riigikogus opositsiooni tasalülitamisega - Kristen Michal väldib uue riigisekretäri teemal sisulistele küsimustele vastamist ja selle asemel soovitakse Anastassia Kovalenko-Kõlvart komisjonijuhi kohalt tagandada. Kuna Anastassia Kovalenko-Kõlvart on oma sisulise ja järjepideva tegevusega koalitsioonile palju peavalu valmistanud, siis tehakse kõik endast olenev, et ta oma positsioonist ilma jääks," lausus Lauri Laats.

Keskerakonna saadik tuletas meelde, et korruptsioonivastase erikomisjoni esimehe koht kuulub riigikogu hea tava kohaselt opositsioonile ning Reformierakonna väiklane tegutsemine on tema sõnul ohuks demokraatiale.

Korruptsioonikomisjoni kuuluv sotsiaaldemokraat Eduard Odinets ütles Postimehele, et ei ole esimehe tagandamisplaanist midagi kuulnud. Kuigi ta suhtub Kovalenko-Kõlvarti töösse esimehena kriitiliselt, möönis ta, et esimehe koht kuulub opositsioonile, kus on omakorda kokku lepitud, et selle koha saab endale Keskerakond.

Eelmise kolmapäeva riigikogu infotunnis esitas Kovalenko-Kõlvart peaministrile küsimuse riigisekretäriks tõusva Kasemetsa kohta. Konkreetne küsimus Keskerakonna saadikul oli, mis rollis osales Keit Kasemets suvel koos Michaliga koalitsiooniläbirääkimistel. Kovalenko-Kõlvart leidis, et "ilmselgelt ametnikuna ta ei osalenud".

"Loll on raske olla ikka"

Michal meenutas vastates 2018. aastat, kui peaminister oli Jüri Ratas ning Keskerakond, Isamaa ja sotsiaaldemokraadid esitasid eelnõu, mille seletuskirjas oli kirjas: "Vabariigi Valitsuse seaduses tunnistatakse kehtetuks regulatsioon, mille kohaselt võib riigisekretäriks olla üksnes juriidilist kõrgharidust omav isik, sest riigikantselei ülesanded ja tegevused on viimase 15 aasta jooksul oluliselt muutunud ning juriidilise kõrghariduse nõue ei ole riigisekretäri ametikohal enam tingimata vajalik."

Lõpetanud vastamise, istus Michal valitsuse loožis maha ja ütles veel omaette, kuid selgelt mikrofoni kostvad sõnad: "Loll on raske olla ikka."

Neljapäevasel valitsuse pressikonverentsil ütles Michal, et märkus oli mõeldud sotsiaaldemokraadist taristuministrile Vladimir Svetile, mitte talle suunatuna, vaid üldise teemana. "Loll on raske olla, see on üldine eluline fakt," ütles Michal.

"Mulle on tulnud kiri, et riigikogu liikmed tunnevad ennast selle pärast puudutatuna, siis ma kindlasti vabandan, minu arvates sõnakasutus peab alati olema korrektne," rääkis Michal.

Michal lisas, et kommentaar ei olnud mõeldud ei riigikogu kohta või ka mõne riigikogu liikme kohta, vaid üldiselt riigisekretäri haridusnõude kaotamise kohta opositsiooni tehtud kriitika osas.

Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart on öelnud, et alustab konsultatsioone teiste erakondadega, et algatada peaminister Michali umbusaldus. Kõlvarti sõnul on Michal kliimaministeeriumi kantsler Kasemetsale töökohta sillutades hävitamas sõltumatu riikliku institutsiooni ja nimetas toimuvat ka poliitiliseks korruptsiooniks.