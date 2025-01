Trump rääkis plaanist Gaza elanikud ümberasustada

Trump kirjeldas Gazat Iisraeli ja Hamasi vahelise sõja järel lammutusplatsina, öeldes, et ta on Jordaania kuninga Abdullah II-ga sel teemal rääkinud ja ootab pühapäeval võimalust rääkida Egiptuse juhi Abdel Fattah al-Sisiga.

"Tahaksin, et Egiptus võtaks inimesi. Ja tahaksin, et Jordaania võtaks inimesi," ütles Trump Air Force One'i pardal ajakirjanikele.

Trumpi sõnul võiks Gaza elanike ümberasumine olla kas ajutine või pikaajaline.

"See on praegu sõna otseses mõttes lammutusplats, peaaegu kõik on lammutatud ja inimesed surevad seal," lisas Trump. "Nii et ma pigem kaasaksin mõned araabia riigid ja ehitaks eluasemeid teises kohas, kus nad võivad ehk elada rahus".

Palestiina sõjaline rühmitus Islamidžihaad mõistis Trumpi idee hukka ja nimetas seda sõjakuritegude julgustamiseks.

"See ettepanek kuulub sõjakuritegude ja inimsusevastaste kuritegude julgustamise raamistikku, sundides meie rahvast oma maad lahkuma," seisab sõjalise rühmituse avalduses.

Trumpi mõtet kahetsusväärseteks nimetanud Islamidžihaad võitles kuni 19. jaanuari relvarahuni koos Hamasiga Gazas Iisraeli vastu.

Ka Hamasi kõrge ametnik ütles pühapäeval AFP-le, et rühmitus on Trumpi ideele vastu.

"Kuna nad on aastakümnete jooksul nurjanud kõik ümberasustamise ja alternatiivkodumaade plaanid, ajavad nad meie inimeste jaoks nurja ka sellised projektid," ütles Hamasi poliitbüroo liige Bassem Naim Trumpi kommentaaridele viidates.