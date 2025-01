Trump rääkis taas Gaza elanike ümberasustamisest

Trump tõstatas ümberasustamise teema nädalavahetusel ning ütles esmaspäeval ajakirjanikele, et soovib Gaza elanikud paigutada piirkonda, kus nad saavad elada ilma revolutsiooni ja vägivallata, vahendas The Wall Street Journal.

Trump rääkis, et palestiinlaste ümberasustamine Gazast "viiks inimesed elama piirkondadesse, mis on palju turvalisemad ja võib-olla palju mugavamad".

Trump leiab taas, et USA-lt suurt rahalist toetust saavad Egiptus ja Jordaania, võiksid selle plaaniga kaasa tulla. Trump ütles, et Egiptuse president Abdel Fattah Al Sisi on tema sõber, keda ta on palju aidanud. "Ma arvan, et ta teeks seda ja ma arvan, et ka Jordaania kuningas teeks seda," ütles Trump.

Egiptus, Jordaania, Hamas ja Palestiina Omavalitsus on kõik palestiinlaste ümberasustamise idee tagasi lükanud. Araabia Riikide Liiga teatas, et selline plaan ainult pikendaks konflikti.

Araabia riikide ametnikud arutavad nüüd Araabia riikide erakorralise kohtumise korraldamist, et avaldada nii vastuseisu Trumpi ettepanekule. Asjaga kursis olevad ametnikud ütlesid, et riigid üritavad avaldada nii Trumpile survet, et ta muudaks oma kurssi.

USA on varem järjepidevalt toetanud kahe riigi lahendust Lähis-Ida konfliktis. Ka Trump toetas oma esimesel ametiajal sellist plaani. Nädalavahetusel rääkis ta aga, et soovib Gaza "puhastada" ning kutsus Egiptust ja Jordaaniat üles võtma vastu põgenikke.

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et selline idee võis ringleda Trumpi meeskonnas juba varem. Üks Trumpi meeskonna ametnik üles juba enne Trumpi ametisseastumist, et Indoneesia võiks pakkuda Gaza palestiinlastele ajutist kodupaika. Indoneesia saatkond Washingtonis ei vastanud ajalehele The Wall Street Journal kommentaaritaotlustele.

Valge Maja ametnikud pole veel ka täpsustanud, kuidas oleks võimalik rohkem kui kahe miljoni palestiinlase ümberasustamine ning mida see tähendaks siis kahe riigi lahenduse väljavaadetele. Trumpi meeskonna ametnikud üritasid nädalavahetusel presidendi esimest sõnavõttu pehmendada ning rääkisid, et Washington ja selle piirkondlikud partnerid võiksid anda garantii, mis tagaks, et palestiinlased saaksid hiljem Gazasse naasta.

Juba Gaza sõja alguses lükkasid Egiptus, Jordaania ja Saudi Araabia palestiinlastest põgenike vastuvõtmise idee tagasi. Nii Egiptus kui ka Jordaania kardavad, et Gaza elanike vastuvõtmine ohustaks nende endi julgeolekut.

Ümberasustamise jutt on aga eriti murettekitav gazalaste jaoks, kes on kogu viimase konflikti kartnud, et nad tõrjutakse jäädavalt oma kodust välja.

Trumpi viimased kommentaarid tulevad tundlikul hetkel, sest praegu püsib piirkonnas relvarahu ning tuhanded gazalased saavad naasta oma kodudesse. USA püüab veel säilitada relvarahu Iisraeli ja Liibanonis tegutseva islamirühmituse Hezbollah' vahel.