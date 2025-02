Pruunsild: Läänemets on tubli poiss, et vabandas

See, et sotsiaaldemokraatide juht Lauri Läänemets vabandas avalikult, et sidus oma sõnavõtus ühte mõttesse kokku tehtud annetused Isamaale ja ohu demokraatiale, on piisav ning kohtu kaudu ei ole kavas enam midagi nõuda, ütles ERR-ile ettevõtja Parvel Pruunsild.

Pruunsild ütles, et kuigi Läänemetsa vabandus tundus mõnes mõttes poolikuna, siis on see tema jaoks piisav ning kohtusse pole enam plaanis minna.

"Eks see selline poolnaljakas vabandus oli, selline klassikaline võte, et (vabandus ja ), aga... Läänemets on Läänemets. Aga ma võtan selle vabanduse vastu ja läheme edasi," lausus ta.

Küsimusele, kas Läänemetsa avalik vabandus oli tema jaoks ootamatu, vastas Pruunsild, et "oli ja ei olnud ka".

"Arvestades, et Läänemets on ka varem igasugu poose võtnud, siis mul oli mingi tunne, et ta võib vabandada. Näiteks (Jürgen) Ligi ei teeks sellist asja kunagi. Läänemets on tubli poiss," ütles Pruunsild.

Kui sotsiaaldemokraadid teatasid esmaspäeval, et soovivad erakonnaseaduse muutmisega piirata erakondade suurrahastajate annetused ühes aastas 100 000 eurole, siis erakonna juht Lauri Läänemets ütles, et inimeste eest ei peaks tegema otsuseid väike grupp inimesi. Ta tõi oma põhjenduses näitena välja ettevõtja Parvel Pruunsilla, kes on annetanud suuri summasid Isamaale ja Eesti Konservatiivsele Rahvaerakonnale.

Pruunsild ütles esmaspäeval ERR-ile antud intervjuus, peab Läänemetsa plaani poliitiliseks korruptsiooniks ning et kuna Läänemets kirjeldas teda kui ohtu Eesti demokraatiale, suhtleb ta oma advokaadiga ning nõuab Läänemetsalt sõnade tagasi võtmist. "Või vastasel juhul ta peab kohtus ära põhjendama, kuidas ma ohtlik olen. Kui ta ei vabanda ja tagasi ei võta sellist süüdistust, siis 100 protsenti," lausus Pruunsild.

Teisipäeval postitas Lauri Läänemets sotsiaalmeediasse vabanduse, kus ütles, et kuivõrd temani on jõudnud nii meedia kui ka Levini advokaadibüroo esindajate vahendusel signaalid, et ta võis ülekohtuselt solvata Pruunsilda, soovib ta vabandada. "Pean siinkohal vajalikuks rõhutada, et küsimus pole ühes või teises konkreetses isikus ega erakonnas," ütles Läänemets.

Läänemets rõhutas, et Pruunsild ei ole erakondadele annetades midagi valesti teinud.