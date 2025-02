Galerii: Pühtitsa kloostri nunnad viisid riigikogule palvekirja

Kuremäe kloostri iguumenja Filareta Kalatšova teatas enne palvekirja üleandmist, et nunnade soov on elada kloostris rahus oma elupäevade lõpuni, jäädes truuks vandele, mille nad kloostrisse elama asudes andsid.

"Meie oleme vene õigeusu nunnad, meie võimuses pole teha valikuid selle üle, kelle alluvusse klooster kuulub. Meie õigus midagi otsustada sai läbi siis, kui asusime oma elu elama nunnadena."

Palvekirjas kirjutavad nunnad: "Me ei väsi kordamast, et kõiki neid tegusid, mida pannakse meile süüks, pole klooster toime pannud. Meie, Pühtitsa nunnade jaoks on poliitika alati võõras ja me pole kunagi osalenud mängudes, mis toimuvad poliitilisel areenil."

Varem on iguumenja Filareta saatnud riigikogu liikmetele avaliku kirja, milles väitis, et siseministeeriumi algatatud kirikute ja koguduste seaduse muudatuste heakskiitmisel pannakse klooster faktiliselt kinni.

Siseministeeriumi usuasjade ja kodanikuühiskonna osakonna juhi Martin Tuliti sõnul on tegelikkus aga teine ning kirikute ja koguduste seaduse muudatustega ei plaani keegi kloostrit sulgeda.

Siseministeerium loodab riigikogu menetlusse antud seaduseelnõuga jõuda selleni, et juba ligi aasta kestnud ebamäärasus Moskva patriarhaadi Eesti õigeusu kiriku (MPEÕK) alluvuse küsimuses saab suveks läbi ning kirik lahkub Moskva patriarhaadi juhtimise alt.